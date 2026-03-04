Bhang Health Risks: होली पर भांग पीने से पहले पढ़ लें ये खबर! डॉक्टर ने बताए फेफड़ों से जुड़े बड़े खतरे

Bhang Disadvantages: आज होली है और सुबह से ही लोग रंग और भंग में डूबे हुए हैं. आपको बता दें कि हर साल, रंगों का यह त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. रंगों और पानी के गुब्बारों से खेलने से लेकर भांग पीने और होली की खास डिशेज़ का मज़ा लेने तक, होली साल के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले त्योहारों में से एक है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि भांग होली की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ड्रिंक में से एक है जिसे मिठाई या ठंडाई के साथ भांग मिलाकर बनाया जाता है. हालांकि भांग सदियों से भारतीय परंपरा और होली के त्योहारों का हिस्सा रही है, लेकिन सेहत पर इसके असर को लेकर चिंता बढ़ रही है.