Bhang Health Risks: होली पर भांग पीने से पहले पढ़ लें ये खबर! डॉक्टर ने बताए फेफड़ों से जुड़े बड़े खतरे
Bhang Disadvantages: आज होली है और सुबह से ही लोग रंग और भंग में डूबे हुए हैं. आपको बता दें कि हर साल, रंगों का यह त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. रंगों और पानी के गुब्बारों से खेलने से लेकर भांग पीने और होली की खास डिशेज़ का मज़ा लेने तक, होली साल के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले त्योहारों में से एक है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि भांग होली की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ड्रिंक में से एक है जिसे मिठाई या ठंडाई के साथ भांग मिलाकर बनाया जाता है. हालांकि भांग सदियों से भारतीय परंपरा और होली के त्योहारों का हिस्सा रही है, लेकिन सेहत पर इसके असर को लेकर चिंता बढ़ रही है.
किन पत्तों से बनती है भांग
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक के पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट, डॉ. महावीर मोदी ने कहा, “भांग को कैनाबिस सैटिवा पौधे की पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और इसे आमतौर पर भांग ठंडाई या मिठाइयों जैसे ड्रिंक्स में मिलाया जाता है.
दिमाग और शरीर पर पड़ता है सीधा असर
इसके अलावा डॉक्टर कहते हैं कि कैनाबिस स्मोकिंग के उलट, जो सीधे फेफड़ों पर असर करता है, भांग को आमतौर पर निगला जाता है, जिसका मतलब है कि इसका असर डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होता है. हालांकि, इसमें अभी भी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) जैसे कैनाबिनॉइड्स होते हैं, जो दिमाग और शरीर पर असर डालते हैं.”
क्या भांग से लंग कैंसर का खतरा हो सकता है?
डॉक्टर ने कहा, “कैनेबिस और लंग कैंसर को लेकर मुख्य चिंता स्मोकिंग से है, न कि मुंह से लेने से.” उन्होंने खतरों के बारे में और भी जानकारी दी है.
स्मोकिंग बनाम निगलना
कैनेबिस पीने से फेफड़े तंबाकू में पाए जाने वाले नुकसानदायक केमिकल, टार और कार्सिनोजेन के संपर्क में आते हैं, जिससे लंग कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. भांग, मुंह से लेने पर, फेफड़ों को धुएं या टार के संपर्क में नहीं लाती, जिससे फेफड़ों को सीधे नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है.
कैनाबिनॉइड्स और उनकी भूमिका
कुछ स्टडीज़ से पता चलता है कि कैनाबिस में एक्टिव कंपाउंड, कैनाबिनॉइड्स में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कैंसर गुण भी हो सकते हैं.
इम्यून सिस्टम भी होगा कमजोर
हालांकि, दूसरी रिसर्च से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक कैनाबिस का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को दबा सकता है, जिससे सेलुलर बदलाव हो सकते हैं जो कुछ मामलों में कैंसर का कारण बन सकते हैं.