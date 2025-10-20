Home > हेल्थ > बिस्तर पर मिनटों में ही हांफने लगते हैं? ये 3 बीज बढ़ाएंगे अंदर की ताकत, नहीं होगी थकान

Ways to increase stamina: बिस्तर पर मिनटों में ही थकान और कमजोरी की वजह से सांस फूंलने लगता है तो आपको ऐसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जो स्टेमिना के साथ-साथ ताकत बढ़ाने में भी मदद कर सके.

By: Team InKhabar | Published: October 20, 2025 9:04:25 AM IST

Natural ways to increase sex power: यौन संबंध बनाते समय यानी सेक्स के दौरान मिनटों में ही सांस फूल जाना, थकान के मारे शरीर का न उठना और शुक्राणुओं की कमी मर्दों की अंदरुनी कमजोरी का लक्षण होती है. भागदौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से यह समस्याएं 30 के बाद बढ़ने लगती हैं. ऐसे में जो मर्द अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें यह समस्याएं पहले भी हो सकती है यानी कुल मिलाकर कहें दतो बुढ़ापा आने से पहले ही सेक्स लाइफ से जवानी चली जाती है. लेकिन, समय रहते अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सुधार लें तो शरीर की अंदरुनी कमजोरी और थकान को दूर किया जा सकता है.

30 की उम्र के बाद हर पुरुष को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए. हेल्दी डाइट के लिए न्यूट्रिशिनिस्ट और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ बीज का भी रोजाना सेवन करना शरीर और सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

कमजोरी दूर करने में मदद कर सकते हैं ये 3 बीज

अलसी के बीज

अलसी के बीज को फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है. इन बीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर की अंदरुनी कमजोरी और थकान तो दूर होती ही है, साथ ही यह स्पर्म काउंट और मोटेलिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं. अलसी के बीज कई लोग सुबह खाली पेट खाने की गलती कर लेते हैं, लेकिन इन्हें दोपहर के खाने से करीब 30 मिनट पहले खाना फायदेमंद माना जाता है. 

हलीम के बीज 

हलीम के बीज को गार्डन क्रेस बीज या अलिव बीज भी कहा जाता है. यह देखने में छोटे लाल-भूरे रंग के होते हैं. इन बीजों में आयरन, फोलेट, विटामिन ए, सी और ई जैसे पोष्क तत्व होते हैं. इन बीजों को मर्दों की सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है. कहा जाता है इन बीज का सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्टेमिना के साथ-साथ बिस्तर में परफॉर्मेंस में भी सुधार आ सकता है. 

ये भी पढ़ें: 35 की उम्र के बाद शरीर हो गया है बेजान, दूध में उबालकर खाएं यह काला ड्राईफ्रूट…घोड़े जैसी हो जाएगी ताकत!

चिया सीड्स

चिया सीड्स का ज्यादातर लोग वजन कम करने में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, यह पुरुषों की सेहत सुधारने में भी मदद कर सकते हैं. चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लिपिड प्रोफाइल सुधारने में मदद कर सकता है. बता दें, चिया सीड्स को सूखा नहीं खाया जाता है, इसे रात भर या 45 मिनट से 1 घंटा पहले पानी में भिगोकर ही खाना चाहिए.  

ये भी पढ़ें: क्या खड़े होकर पेशाब करना बना सकता है नपुंसक? जानें कौन-सी पोजिशन है बेहतर

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

