  35 की उम्र के बाद शरीर हो गया है बेजान, दूध में उबालकर खाएं यह काला ड्राईफ्रूट…घोड़े जैसी हो जाएगी ताकत!

35 की उम्र के बाद शरीर हो गया है बेजान, दूध में उबालकर खाएं यह काला ड्राईफ्रूट…घोड़े जैसी हो जाएगी ताकत!

Natural ways to increase sex power: बढ़ती उम्र, स्ट्रेस और भागदौड़ की वजह से आजकल 30 और 35 के बाद ही मर्दों का शरीर कमजोर होने लगता है. इस कमजोरी को दूर करने में काला ड्राईफ्रूट यानी खजूर मदद कर सकता है. 

By: Team InKhabar | Published: October 19, 2025 11:54:22 PM IST

कमजोरी की वजह खराब हो जाती है सेक्स लाइफ

35 की उम्र के बाद ज्यादातर मर्दों को ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा है. थकान जल्दी होने लगती है, काम में मन नहीं लगता और सबसे ज्यादा फर्क शारीरिक ताकत और स्टेमिना पर आता है. ऐसे में वह बिस्तर पर न पहले जैसी एनर्जी दिखा पाते हैं और न ही परफॉर्मेंस वैसी रहती है.

खजूर से बढ़ सकती है सेक्स पावर

शरीर की कमजोरी और कम स्टेमिना के पीछे का कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का धीरे-धीरे कम होना हो सकता है. ऐसे में नेचुरल चीजों से शरीर को ताकतवर बनाना ही सबसे सही और सेफ तरीका होता है. खासतौर पर खजूर आपकी मदद कर सकता है.

एनर्जी बूस्टर

दरअसल, खजूर में नेचुरल शुगर होती है, जो शरीर तो तुरंत एनर्जी देती है. वहीं, दूध के साथ इसे खाने से यह किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह ही काम करता है.

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन

सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का शरीर में बैलेंस बनाने में भी खजूर मदद कर सकता है. खजूर में मौजूद जिंक, आयरन और मैग्नीशियम मिलकर हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं.

स्पर्म क्वालिटी

आयुर्वेद में भी खजूर के फायदे माने गए हैं. कहा जाता है कि खजूर को अपनी डाइट में शामिल करने से पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ में काफी सुधार आता है. साथ ही स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी भी बेहतर होती है.

मांसपेशियों में ताकत

दूध में प्रोटीन होता है, जो मसल्स यानी मांसपेशियों की ग्रोथ और रिकवरी में मदद करता है. वहीं, दूध और खजूर को साथ लिया जाए तो यह मांसपेशियों में ताकत भर सकता है, जिससे सेक्सुअल पावर और स्टेमिना बढ़ सकता है.

कितने खजूर खाने चाहिए?

डाइट में बिना सोचे-समझे खजूर शामिल न करें. क्योंकि, इसकी तासीर गर्म होती है. ज्यादा खजूर खाने से पेट की समस्याओं के साथ-साथ स्किन पर भी एलर्जी हो सकती है. ऐसे में दिन में 4-5 ही खजूर खाएं.

कैसे खाएं खजूर?

खजूर खाने से पहले उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें और एक गिलास दूध में डाल दें. अब दूध को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल लें. यह दूध रात के समय सोने से पहले पिएं और खजूर को चबाकर खा लें.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

