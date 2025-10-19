35 की उम्र के बाद शरीर हो गया है बेजान, दूध में उबालकर खाएं यह काला ड्राईफ्रूट…घोड़े जैसी हो जाएगी ताकत!

कमजोरी की वजह खराब हो जाती है सेक्स लाइफ

35 की उम्र के बाद ज्यादातर मर्दों को ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा है. थकान जल्दी होने लगती है, काम में मन नहीं लगता और सबसे ज्यादा फर्क शारीरिक ताकत और स्टेमिना पर आता है. ऐसे में वह बिस्तर पर न पहले जैसी एनर्जी दिखा पाते हैं और न ही परफॉर्मेंस वैसी रहती है.