वियाग्रा से कम नहीं ये फल! खाते ही मर्दों में आ जाएगी चीते जैसी ताकत; इस्तेमाल करते ही भूल जाएंगे शिलाजीत

Man Power Tips: अक्सर मर्द सेक्स लाइफ को लेकर परेशान रहते हैं. ऐसे में वजह कुछ और नहीं होती बल्कि होती है तो सिर्फ इम्यूनिटी का कम होना. ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने बेहद जरूरी है. अपने इम्यून सिस्टम को मज़बूत करने के लिए हमें कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए. क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद जायफल का पौधा भी आपके इम्यून सिस्टम को मज़बूत कर सकता है? इतना ही नहीं बल्कि ये आपकी सेक्स को जन्नत जैसा बना देगा. आइए जान लेते हैं कैसे?

क्या है जायफल ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जायफल एक इंडोनेशियाई फल है, जो मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस नाम के एक सदाबहार पेड़ का बीज है. यह पेड़ दक्षिण भारत में भी उगाया जाता है. जायफल खाने से इम्यूनिटी बढ़ सकती है. इसके अलावा, जायफल खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाने में भी मदद मिलती है. आइए जायफल खाने के फायदों के बारे में जानें.

जानिए इसके फायदे

इम्यूनिटी करता है बूस्ट

अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक कप गर्म दूध में आधा चम्मच शहद, पिसी हुई इलायची और दो चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पिएं. इससे न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी बल्कि आपको रात में अच्छी नींद भी आएगी.

नींद न आने की समस्या दूर होगी

जिन लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती या नींद न आने की समस्या है, वे रोज़ाना जायफल की थोड़ी सी डोज़ ले सकते हैं. ऐसे लोगों के लिए जायफल बहुत फायदेमंद हो सकता है. उन्हें इसे लंबे समय तक रोज़ाना खाना चाहिए. ऐसा करने के लिए, सोने से पहले एक गिलास दूध के साथ एक चुटकी जायफल लें.

जोड़ों के दर्द से मिलेगा आराम

यह जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए बहुत असरदार माना जाता है. यह गैस से भी राहत देता है और पाचन को बेहतर बनाता है.

सेक्स ड्राइव होगी बेहतरीन

जायफल डाइजेस्टिव एंजाइम के सेक्रेशन को बढ़ाता है, और इसमें मौजूद फाइबर पेट की समस्याओं को दूर रखता है. जायफल खाने से सेक्स ड्राइव भी बेहतर होती है. यह लिबिडो बढ़ाता है, जिससे फर्टिलिटी में मदद मिलती है.

दांत दर्द से राहत

जायफल खाने से दांत दर्द भी कम हो सकता है. जायफल का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है.

