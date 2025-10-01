क्या आपका रोमांस बना रहा है आपको बीमार? Kiss से फैलती हैं ये चौंकाने वाली बीमारियां
क्या आपका रोमांस बना रहा है आपको बीमार? Kiss से फैलती हैं ये चौंकाने वाली बीमारियां

Kissing Side Effect : क्या आप जानतें हैं कि Kiss से कई बीमारियां हो सकती हैं, अब तक आपने आपको सिर्फ किस के फायदों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आइए जानते है इससे होने वाली बीमारियों के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 1, 2025 12:33:27 PM IST

Health Benefits Of Kissing
Health Benefits Of Kissing

Health Benefits Of Kissing: प्यार का इजहार करने के कई तरीके हैं, लेकिन अक्सर कपल अपने प्यार का इजहार करने के लिए किस (Kiss) का सहारा लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं. आज के समय में, हर कोई एक उम्र के बाद रिश्ते में बंधता ही है. प्यार के साथ-साथ, प्रेमियों को कई अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें कोई समस्या न हो. आज हम किस के वजह से होने वाले रोगों के खतरों पर बात करेंगे.

सिफलिस की समस्या

Kiss से सिफलिस हो सकता है. इसलिए, इन जीवाणु संक्रमणों से बचना विशेष रूप से जरूरी है. आप को बाता दें कि यह रोग मुंह में छाले पैदा करता है. अगर किसी के मुंह में या उसके आसपास सिफलिस के छाले हैं, तो संक्रमण दूसरे में फैल सकता है. यह संक्रमण वाली जगह पर एक घाव से शुरू होता है और चकत्ते, बुखार, थकान, सिरदर्द और भूख न लगने का कारण बनता है. यह टी. पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है. इस रोग में, घाव होठों और मुंह में फैल जाते हैं.

इन्फ्लुएंजा की समस्याएं

किस करने से हमारे मुंह एक-दुसरे के एकदम करीब आ जाते है. इससे हमारी सांस एक-दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है, जिससे बैक्टीरिया का आदान-प्रदान होता है. बैक्टीरिया के इस आदान-प्रदान से इन्फ्लूएंजा या फ्लू जैसी सांस से संबंधी बीमारियां हो सकती हैं. इससे सांस लेने में कठिनाई और सांस फूलने की समस्या होती है. किस के दौरान इस समस्या से बचना बहुत मुश्किल है.

किस से होने वाली समस्याएं

किस रोग या मोनोन्यूक्लिओसिस, जिसे आमतौर पर मोनो के नाम से जाना जाता है, Kiss से फैलने वाला रोग है. यह एपस्टीन-बार वायरस के कारण होता है, जो लार के माध्यम से फैलता है. किस करते समय आपको यह वायरस लग जाता है, इसलिए इसे किस रोग भी कहा जाता है.

