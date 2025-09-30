नींद की कमी से सेक्स लाइफ हो रही है प्रभावित, अगर नहीं दिया ध्यान तो बाप बनने में होगी परेशानी

Sexual Problems: अक्सर ऐसा होता है कि लोग पार्टी करने या दोस्तों के साथ डेटिंग करने के चक्कर में देर रात को सोते हैं, लेकिन फिर ऑफिस जाने के लिए उन्हें जल्दी उठना पड़ता है. इससे नींद पूरी नहीं होती. तो अगले दिन काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा, नींद की कमी आपको पूरे दिन थका हुआ महसूस करा सकती है. नींद आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है. जब हम कम सोते हैं, तो यह शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है. नींद की कमी से काम पूरे करना मुश्किल हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा, नींद की कमी आपके सेक्स जीवन को भी प्रभावित करती है? आइए समझते हैं विस्तार से.

नींद की कमी यौन जीवन को प्रभावित करती है

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, नींद और यौन जीवन के बीच गहरा संबंध है. अध्ययन के अनुसार, अच्छी नींद लेने पर महिलाओं की यौन इच्छा बढ़ जाती है. हालांकि, अगर पुरुष पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो इससे टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी आती है. टेस्टोस्टेरोन सेक्स इच्छा को बढ़ाता है. इसके अलावा यह शुक्राणु के उत्पादन में भी मदद करता है, जो प्रजनन क्षमता और प्रजनन के लिए आवश्यक है. इसके अलावा, नींद की कमी महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है. इससे अनियमित मासिक धर्म और पीसीओडी हो सकता है. नींद की कमी महिलाओं के ओवुलेशन चक्र को भी प्रभावित करती है. क्या नींद की कमी यौन जीवन को प्रभावित करती है?

सेक्स के लिए फायदेमंद

सभी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है. इससे कम सोने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. नींद की कमी पुरुषों और महिलाओं दोनों के यौन जीवन को भी प्रभावित करती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि नींद की कमी व्यक्ति की यौन इच्छा को कम करती है. जिससे मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाती. जब सेक्स की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो पार्टनर के बीच झगड़े पैदा होते हैं. इसलिए, सभी के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है.

कितने घंटे की नींद की जरूरत है?

बहुत से लोग केवल 3-4 घंटे ही सोते हैं. कुछ लोग 5-6 घंटे की नींद लेतें हैं, लेकिन सभी उम्र के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम की जरूरत होती है. नींद की आवश्यक मात्रा उम्र के साथ बदलती रहती है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन और स्लीप रिसर्च सोसाइटी के अनुसार, वयस्कों को कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जबकि बच्चों और किशोरों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है.