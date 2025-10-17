लुंज-पुंज शरीर में ताकत भर देगा यह ‘फल’, सिर चढ़कर बोलेगी मर्दानगी…पार्टनर भी कहेगी Awesome!

Nutmeg benefits for sex life: ऑफिस से थककर आने के बाद कई बार इतनी ताकत और शरीर में जान नहीं बचती है कि बिस्तर पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जा सके. यह समस्या कभी-कभी तो चल जाती है लेकिन, अगर यह रोज की बात बन जाए तो सिर्फ सेक्स लाइफ नहीं खराब होती है, बल्कि रिश्तों में भी दूरियां आने लगती हैं. सेक्स लाइफ को बेहतर करने और शरीर में घोड़े जैसी फुर्ती के लिए पुरुष अलग-अलग नुस्खे ट्राई करने लगते हैं, कुछ तो दवाइयां भी लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन, दवाइयों से पहले नेचुरल चीजों को डाइट में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

सेक्स पावर और डिजायर बढ़ाने के लिए अक्सर लोग शिलाजीत खाने की सलाह देते हैं. लेकिन, शिलाजीत के अलावा भी कई चीजें जो सेक्स लाइफ में चार चांद लगा सकती हैं. इन्हीं में से एक जायफल भी है. जायफल में ऐसे नेचुरल कामोत्तेजक गुण होते हैं, जो यौन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं.

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए जायफल कैसे फायदेमंद है?

ब्लड सर्कुलेशन

जायफल को डाइट में शामिल करने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, इससे यौन अंगों में बेहतर ब्लड फ्लो करता है, जिससे उत्तेजना यानी इरेक्शन बेहतर होता है.

हार्मोनल बैलेंस

शरीर में सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस बिगड़ने से भी सेक्स पावर यानी मर्दाना ताकत में कमी आने लगती है. ऐसे में जायफल को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि जायफल खाने से हार्मोनल बैलेंस ठीक रहता है.

स्टेमिना और कामेच्छा

जायफल का एक लिमिट में सेवन करने से स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिलती है. हालांकि, स्टेमिना के लिए इसे दूध के साथ लेना फायदेमंद माना गया है. जायफल स्टेमिना के साथ ही कामेच्छा यानी सेक्स करने की इच्छा में भी बढ़ोतरी कर सकता है.

कितना और कैसे करें जायफल का सेवन?

जायफल की तासीर गर्म होती है, ऐसे में इसे लिमिट में ही लेना चाहिए. आप जायफल के पाउडर का एक चौथाई चम्मच ही अपने डेली रूटीन में शामिल करें. इसे रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में मिलाकर पी सकते हैं, चाहें तो कुछ बूंद शहद भी स्वाद के लिए मिला सकते हैं. क्योंकि, ज्यादा जायफल लेने से मतली, उल्टी, चक्कर और सिर दर्द की समस्या हो सकती है.

