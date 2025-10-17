Home > हेल्थ > अगर पार्टनर बात करना बंद कर दे तो अपनाएं ये 5 टिप्स जो बचाएं रिश्ता टूटने से

अगर पार्टनर बात करना बंद कर दे तो अपनाएं ये 5 टिप्स जो बचाएं रिश्ता टूटने से

Relationship Tips: अगर आपका पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज है और अब आपको नजरअंदाज़ कर रहा है, यहां हम आपको 5 जरूरी रिलेशनशिप टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने रिश्ते को कमजोर होने से बचा सकते हैं .

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 17, 2025 8:08:42 PM IST

Relationship Tips
Relationship Tips

Relationship Tips: हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर यही चीजें आपके रिश्ते को कमजोर करने लगें, तो यह चिंता की बात है. अगर आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है (तो अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हम आपको बताएंगे कि आप इस मोड़ पर अपने रिश्ते को कैसे मज़बूत बना सकते हैं.अगर आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो पहले यह समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है. हो सकता है कि वे किसी बात से नाराज हों या फिर उसे गलत समझ रहे हों. खुलकर बात करना सबसे अच्छा तरीका है. शांत माहौल में बैठकर अपने पार्टनर से बात करें और उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराएँ. आइए इस लेख में कुछ ख़ास रिलेशनशिप टिप्स शेयर करते हैं.

शांति से बात करें

अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो उनसे शांति से बात करने की कोशिश करें. शांत माहौल में, बिना किसी विवाद के, उनसे पूछें कि क्या कोई वजह है कि वे आपसे दूरी बना रहे हैं. हो सकता है कि आपने जाने-अनजाने में जो किया हो, उससे उन्हें ठेस पहुँच रही हो.

धैर्य रखें

जब आपका साथी आपसे दूरी बनाएगा, तो आपको जरूर बुरा लगेगा, और अगर यह लंबे समय तक बना रहे, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है. हालंकि, अगर आप उन्हें लगातार मैसेज या कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि इससे बात और बिगड़ सकती है. हो सकता है कि वे व्यस्त हों या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हों. इस बारे में बात करने का सबसे अच्छा समय तब होगा जब आप दोनों शांत हों.

खुद के बारे में सोचें

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथी का आपसे दूरी बनाना आपकी किसी आदत की वजह से हो सकता है? दूसरों को दोष देने से पहले, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि आपके साथी का कौन सा व्यवहार या आदतें उन्हें अक्सर परेशान करती हैं, और क्या आपने भी वही गलती दोहराई है.

दोस्त से सलाह ले

अगर आपके साथी का व्यवहार आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ साझा कर सकते हैं. उनकी सलाह लेने से आपको सही रास्ता चुनने में मदद मिलेगी. याद रखें, जल्दबाज़ी में फैसले लेना सही नहीं है. पहले अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें. अगर बातचीत से कोई हल न निकले, तो आप उनके किसी दोस्त से भी सलाह ले सकते हैं.

उन्हें समय देना भी बेहतर है.

अगर आपको लगता है कि कोई बात आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, तो उन्हें थोड़ी दूरी देने की कोशिश करें. बेशक, बार-बार मुद्दे उठाने से समस्या और बिगड़ती है और आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता. इसलिए, कुछ बातों को कुछ समय के लिए टालकर थोड़ा धैर्य रखने में कोई बुराई नहीं है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Building A Stronger BondCommunication In Relationshipshome-hero-pos-4Overcoming Relationship ChallengesPartner Ignoring SolutionsRelationship Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
अगर पार्टनर बात करना बंद कर दे तो अपनाएं ये 5 टिप्स जो बचाएं रिश्ता टूटने से

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अगर पार्टनर बात करना बंद कर दे तो अपनाएं ये 5 टिप्स जो बचाएं रिश्ता टूटने से
अगर पार्टनर बात करना बंद कर दे तो अपनाएं ये 5 टिप्स जो बचाएं रिश्ता टूटने से
अगर पार्टनर बात करना बंद कर दे तो अपनाएं ये 5 टिप्स जो बचाएं रिश्ता टूटने से
अगर पार्टनर बात करना बंद कर दे तो अपनाएं ये 5 टिप्स जो बचाएं रिश्ता टूटने से