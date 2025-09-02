Home > हेल्थ > आज ही डाइट में शामिल करें ये 4 देसी ड्राई फ्रूट्स, पोषक तत्वों का है खजाना, फायदे जान दंग रह जाएंगे आप

आज ही डाइट में शामिल करें ये 4 देसी ड्राई फ्रूट्स, पोषक तत्वों का है खजाना, फायदे जान दंग रह जाएंगे आप

Dry Fruits khane ke fayade: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि इनमें ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स जैसे तत्व पाएं जाते हैं, तो आइए जानते हैं ऐसे ही 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में।

Published By: Akriti Pandey
Published: September 2, 2025 13:17:25 IST

Dry Fruits Benefits
Dry Fruits Benefits

Dry Fruits Benefits: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण की बहुत ज़रूरत होती है और पोषण तत्वों की पूर्ति के लिए हमें कई तरह के चीज़ों का सेवन करना पड़ता है। क्योंकि इसकी कमी से शरीर को कई तरह की परेशानियाँ का सामना करना पड़ता हैं।आप भी इस कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। बता दें कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि इनमें ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स जैसे तत्व पाएं जाते हैं, तो आइए जानते हैं ऐसे ही 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में।

इन 4 ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर बनाएं अपने डाइट का हिस्सा

बादाम है फाइबर से भरपूर

बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो हृदय, मस्तिष्क, हड्डियों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इतना ही नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। आप इन्हें रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खा सकते हैं।

पिस्ता खाने मे दिल रहेगा स्वस्थ

पिस्ता फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट और विटामिन बी6, ई, पोटैशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को कई फायदे पहुँचाने में मददगार होते हैं। इसका रोज़ाना सेवन दिल को स्वस्थ रखने, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और वज़न कम करने में मदद कर सकता है। आप इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे नाश्ते में, कपड़े धोने में आदि।

कब्ज से है परेशान तो तुलसी नहीं बल्कि यह एक पत्ता कर देगा आपकी आंतों को दुरुस्त

अखरोट है पोषक तत्वों से भरपूर

अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, विटामिन बी6, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके फायदे एक-दो नहीं, बल्कि अनगिनत हैं। आप अखरोट को भिगोकर भी खा सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए इसे बहुत फायदेमंद माना जाता है।

किशमिश से एनीमिया की समस्या होगी दूर

किशमिश आयरन, फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, एनीमिया को दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होती है। इसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है। दरअसल, इसका मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है।

किस Vitamin की कमी से कमजोर होती हैं आपकी आंतें और होने लगती है पाचन की समस्या? जानिए इसके लिए क्या खाना होता है सही?

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है।

Tags: Dry Fruits benefitsDry Fruits khane ke fayde
