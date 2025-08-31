Home > हेल्थ > कब्ज से है परेशान तो तुलसी नहीं बल्कि यह एक पत्ता कर देगा आपकी आंतों को दुरुस्त

कब्ज से है परेशान तो तुलसी नहीं बल्कि यह एक पत्ता कर देगा आपकी आंतों को दुरुस्त

अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो आचार्य बालकृष्ण के द्वारा बताया गया इस एक पत्ते का सेवन आपकी आंख को दुरुस्त कर सकता है

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 31, 2025 13:35:15 IST

Neem Leaves Benfites: आजकल हर इंसान पाचन के खराब होने की समस्या से जुझता ही रहता है, पाचन से जुड़े समस्याएं हमारी खराब डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं, पाचन खराब होने पर हमें भूख न लगना, दस्त होना, शरीर में ऐंठन होना आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं कभी-कभी हमारा कब्ज भी इसकी एक बड़ी समस्या बनता है..

कब्ज की समस्या का घरेलू इलाज

अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान रहतें है और इसका कोई घरेलू इलाज खोज रहे हैं तो आचार्य बालकृष्ण ने बताया है कि नीम के पत्ते का रोजाना सेवन से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि नीम में कई सारी औषधी पाई जाती हैं । हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपना पाचन ठीक करने के लिए कड़ी पत्ते या तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं जबकि नींद का पत्ता उससे कहीं ज्यादा लाभदायक होता है यह कब्ज से परेशान लोगों के लिए अमृत के समान है अगर हम रोजाना नीम के पत्ते का सेवन करते हैं तो यह हमारे पाचन को एकदम फिट रखेगा।

नीम का पत्ता कैसे करता है पाचन का इलाज

नीम का पत्ता या उसका जूस पीने में बेशक कड़वा होता है लेकिन यह हमारे पेट के लिए एक रामबाण उपचार भी होता है इसके रोजाना सेवन से पाचन एंजाइम दुरुस्त रहतें हैं और सक्रिय भी रहते हैं, अगर हम रोजाना नीम के पत्ते का सेवन करें तो हमें गैस एसिडिटी और आप पर जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा इसके सेवन से पुराने से पुराना कब्ज भी दूर हो जाता है नीम के पत्तों में एंटासिड अच्छा होते हैं जो गैस से राहत दिलाते हैं और बाद बॉडी में जमे हुए टॉक्सिक को बाहर निकलते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए नीम के पत्ते से रोजाना आपको जूस निकाल कर पीना चाहिए इसका जूस बनाने के लिए आप नीम की पत्तियों को धोकर पीस ले उसमें आधा कप पानी मिलाकर इसे पी सकते हैं रोजाना दो से चार पत्तों का एक गिलास में पानी डालकर कुछ देर पकाएं और उसका सेवन करें या तो आप नीम के पत्ते का पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं।

