Garlic Sex Benefits: मर्दों की सेक्स लाइफ में चार चांद लगाता है लहसुन,जानिए कैसे देता है पुरुषों को नई ऊर्जा

Garlic Benefits For Male: खाने का स्वाद बढ़ाने वाला लहसुन सर्दी-जुकाम, फ्लू और पेट के कीड़ों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पुरुषों की सेक्स समस्याओं में भी मदद करता है?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 1, 2025 1:47:38 PM IST

Garlic sexual Benefits: लहसुन का इस्तेमाल आमतौर पर सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई में मौजूद लहसुन की एक छोटी सी कली बहुत फायदेमंद हो सकती है? लहसुन की एक कली आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है. रोजाना लहसुन का सेवन कई बीमारियों से बचा सकता है.

शादीशुदा पुरुषों के लिए बेहद फायदेमंद

लहसुन शादीशुदा पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. आयुर्वेद विशेषज्ञ भी यौन समस्याओं से परेशान पुरुषों को लहसुन खाने की सलाह देते हैं. लहसुन में एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीफंगल गुण होते हैं. लहसुन में विटामिन बी और विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है. इसके अलावा, लहसुन में मैंगनीज, कैल्शियम और सेलेनियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं. यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन के खतरे को कम करता है.

हार्मोन के लिए लाभदायक

लहसुन में एलिसिन नामक पदार्थ होता है, जो पुरुष हार्मोन को नियंत्रित करता है. इसके अलावा, लहसुन में कामोत्तेजक गुण होते हैं, जो यौन क्षमता को बढ़ाते हैं. और इसमें विटामिन और सेलेनियम की अच्छी मात्रा होती है, जो शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करते हैं. इसके अलावा, लहसुन का सेवन पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के खतरे को भी कम करता है. लहसुन सर्दी, खांसी और कफ से तुरंत आराम देता है.

पेट के लिए भी फायदेमंद

बरसात और सर्दियों के मौसम में लहसुन का सेवन खूब किया जाता है. इसके एंटीसेप्टिक गुण गले और पेट की बीमारियों को कम करने में मदद करते हैं. यह आंतों के कीड़ों को मारने में भी मदद करता है, जिससे सर्दी, खांसी और कफ से तुरंत राहत मिलती है. लहसुन पाचन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बेहतर बनाता है. यह शरीर से गंदे पदार्थों को भी बाहर निकालता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

