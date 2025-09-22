आप भी अक्सर बीमार पड़ते हैं? ये 5 आदतें आपको धीरे-धीरे खोखला कर रही हैं

Prevent Frequent Infections: बार-बार बीमार पड़ना किसी के लिए भी चिंता का कारण बन सकता है. चाहे सर्दी-जुकाम हो, बुखार, थकान या अन्य मामूली बीमारियां, लगातार बीमार पड़ना अक्सर शरीर की रोग प्रतिरोधक (disease resistant) क्षमता कमजोर होने का संकेत देता है. मॉर्डन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद की कमी और अनबैलेंस्ड डायट जैसी वजहों से हमारी इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि बार-बार बीमार पड़ने के पीछे असल कारण क्या हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है.

बार-बार बीमार पड़ने के प्रमुख कारण

1. कमजोर इम्यून सिस्टम

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर बार-बार संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है.

2. अस्वस्थ जीवनशैली

अनियमित नींद, असंतुलित आहार और शारीरिक सक्रियता की कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है.

3. मानसिक तनाव

लगातार तनाव और चिंता भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक असर डालते हैं.

4. वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण

मौसमी बदलाव के दौरान वायरस और बैक्टीरिया से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है.

5. स्वच्छता की कमी

हाथों और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान न रखने से संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ता है.

बचाव के उपाय

1. संतुलित आहार

विटामिन C, D, जिंक और प्रोटीन से भरपूर आहार लेने से इम्यूनिटी मजबूत होती है.

2. नियमित व्यायाम

रोजाना 30 मिनट की हल्का-फुल्का वर्कआउट शरीर को स्वस्थ रखता है.

3. पर्याप्त नींद

7-8 घंटे की नींद शरीर की मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है.

4. मानसिक शांति बनाए रखें

योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक तनाव कम करती हैं.

5. स्वच्छता का ध्यान

हाथों की नियमित सफाई और मास्क का इस्तेमाल संक्रमण से बचाव में सहायक है.