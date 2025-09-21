बेड पर पार्टनर को खुश करने का रहता है प्रेशर? इन टिप्स से बढ़ाएं कॉन्फिडेंस, ‘रोमांस’ में आएगा दोगुना मजा
How to overcome Performance Pressure: क्या पार्टनर को खुश करना प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस पर असर डाल रहा है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस बेड पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं.

By: Prachi Tandon | Published: September 21, 2025 9:00:29 AM IST

Tips to Reduce Sexual Performance Pressure: रोमांस और लव मेकिंग के समय परफॉर्मेंस को लेकर दबाव या प्रेशर महसूस करना आम समस्या बनती जा रही है. यह प्रेशर सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि महिलाएं भी इसे झेल रही हैं. यह दबाव एक हद तक अच्छा भी होता है, लेकिन यह समस्या तब बन जाती है जब प्रेशर की वजह से रोमांस का मजा बिगड़ना शुरू हो जाता है. इतना ही नहीं, कई बार कॉन्फिडेंस में भी कमी आ जाती है जिसकी वजह से कई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स (Sex Life Problems) का भी सामना करना पड़ता है. सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से बचने और सेक्स लाइफ को मजेदार बनाने के लिए कुछ आसान टिप्स को फॉलो किया जा सकता है.

इन टिप्स से बढ़ाएं कॉन्फिडेंस, नहीं फील होगा प्रेशर 

सेक्स के बारे में बात करें (Talk about sex)

बेड पर पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो उससे सेक्स पर बात करें. इसपर शर्माने से बचें, क्योंकि जितना खुलकर बात करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. 

बेडरूम की लाइट (Bedroom Lights)

कई सर्वे में ऐसा सामने आया है कि लोग अपनी बॉडी को लेकर अलग-अलग धारणा बनाकर रखते हैं. ऐसे में खुद को रोशनी में देखकर उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है. क्योंकि, उनके दिमाग में यह सोच आने लगती है कि पार्टनर उनके शरीर के बारे में क्या सोचेगी. इसलिए अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए बेडरूम की लाइट कम या बंद भी कर सकते हैं. 

टच है जरूरी (Touch is Important) 

इंटरकोर्स से पहले टच जरूरी है. क्योंकि, यह टच किसी मैजिक की तरह काम करता है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करता है. अगर आपका ध्यान सिर्फ इंटरकोर्स में होगा, तो शायद ही आप बेडरूम रोमांस को एन्जॉय कर पाएंगे.

फोरप्ले का रखें ध्यान (Lear Foreplay)

सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते समय टच और किस का अहम रोल माना जाता है. यह सिर्फ बेडरूम रोमांस को स्पाइसी नहीं बनाते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद करते हैं. कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि टच और किसिंग से बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दिमाग को रिलैक्स करते हैं और स्ट्रैस को कम करते हैं. जिससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. 

तुलना से बचें (Don’t Compare)

अक्सर लोग फिल्मों या दूसरों की बातों से अपनी सेक्स लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं. ऐसे में प्रेशर और दबाव फील होने लगता है. इसलिए याद रखें, हर इंसान अलग होता है और उसका रोमांस का तरीका भी अलग होता है. इसलिए, दूसरों से तुलना छोड़ अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत करने पर ध्यान दें. 

डाइट (Balanced Diet)

सेक्स लाइफ को एक्साइटिंग बनाने के लिए अपनी डाइट में ऐसे फूड्स भी शामिल कर सकते हैं जो लिबिडो बढ़ाने में मदद करते हैं. आप चाहें तो शिलाजित, किशमिश और केसर वाले दूध से अपनी शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि, इन चीजों को लिमिट से ज्यादा खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

