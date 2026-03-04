Home > हेल्थ > Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय

Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय

Holi Health Tips: होली का त्योहार यानी ढेर सारे रंग, मस्ती और स्वादिष्ट डिशेज़. गुजिया, दही भल्ले, नमकीन, मिठाइयाँ और तरह-तरह की तली हुई डिशेज़ बड़े चाव से खाई जाती हैं. इस त्यौहार पर लोग सारा दिन अपनों को रंगते हैं और उनके साथ खूब मस्ती करते हैं.

By: Heena Khan | Published: March 4, 2026 7:59:35 AM IST

Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय


Holi Health Tips: होली का त्योहार यानी ढेर सारे रंग, मस्ती और स्वादिष्ट डिशेज़. गुजिया, दही भल्ले, नमकीन, मिठाइयाँ और तरह-तरह की तली हुई डिशेज़ बड़े चाव से खाई जाती हैं. इस त्यौहार पर लोग सारा दिन अपनों को रंगते हैं और उनके साथ खूब मस्ती करते हैं. लेकिन इन सबके बीच हम यह भूल जाते हैं कि ज़्यादा तला हुआ खाना और अनहेल्दी डाइट शरीर पर बुरा असर डाल सकती है. अक्सर ऐसा होता है कि होली के बाद भारीपन, गैस, एसिडिटी, सुस्ती और थकान जैसी दिक्कतें महसूस होती हैं. इस बीच शरीर को अंदर से साफ करना बेहद जरूरी है ताकि उसमें फिर से एनर्जी आ सके. ऐसे में आयुर्वेद आपकी मदद करने में सबसे आगे है जो होली के बाद शरीर को डिटॉक्स करने और डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने में काफी साहयक है. चलिए जान लेते हैं कैसे? 

You Might Be Interested In

अगर आप इस होली के बाद थकावट महसूस कर रहे हैं या फिर अचानक बीमार हो गए हैं. तो आपके लिए कुछ बेहतरीन टिप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपको काफी राहत मिल सकती है. 

शरीर को साफ़ करने के लिए खास ड्रिंक्स

अक्सर ऐसा होता है कि होली के दन रंगों से खेलते हुए, केमिकल रंग अक्सर स्किन या मुंह के ज़रिए शरीर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं. इसलिए, शरीर को अंदर से साफ़ रखना बेहद खास है. ऐसे में आप पूरे दिन में एक दो ग्लास भरकर नारियल पानी पिए जो काफी फायदेमंद है. यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है. इसके अलावा गर्म हल्दी वाला पानी भी काफी फ़ायदेमंद होता है. साथ ही आपको बता दें कि हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ़ करने में मदद करते हैं. ये दोनों ड्रिंक्स शरीर को रिलैक्स करने और उसके काम को बेहतर बनाने में काफी सहायक होते हैं.

You Might Be Interested In

पेट को ऐसे दें आराम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होली के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. इसलिए, अगले दिन हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाना बेहद जरूरी है. नाश्ते में ताज़े फल खाने से हल्का महसूस होगा. फल आसानी से पच जाते हैं और शरीर को ज़रूरी विटामिन और मिनरल देते हैं. पूरे दिन भारी या तला हुआ खाना खाने से बचें. पेट पर ज़्यादा दबाव न पड़े, इसके लिए सिंपल खिचड़ी, दाल और सब्ज़ी जैसे हल्के ऑप्शन चुनें. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा आराम मिलेगा और शरीर जल्दी नॉर्मल हो जाएगा.

Happy Holi 2026 Wishes: बिना देर किए होली पर भेजें ये खास शायरियां, स्पेशल मैसेज के साथ अपनों को बोलें ‘हैप्पी होली’

ऑयल मसाज से पाएं राहत 

होली के रंग आपकी स्किन को रूखा और बेजान बना सकते हैं. कभी-कभी, इससे जलन और खुजली भी हो सकती है. ऐसे में, पूरे शरीर पर ऑयल मसाज फायदेमंद होती है. नारियल या सरसों के तेल से हल्की मसाज स्किन को पोषण देती है और रूखापन कम करती है. मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर को आराम मिलता है. इससे अच्छी नींद आती है और रिकवरी भी जल्दी होती है. ये आसान आयुर्वेदिक नुस्खे होली के बाद आपके शरीर को तरोताज़ा और एनर्जी देने में मदद कर सकते हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Body Detoxhealth tipsHoli 2026holi specialhome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म? होली के बाद आ...

March 3, 2026

इन गानों के बिना अधूरी है होली, सुनकर थिरकने को...

March 3, 2026

आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल

March 3, 2026

कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?

March 3, 2026

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026
Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय
Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय
Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय
Detox After Holi: होली के रंग तो उतर गए, लेकिन थकान नहीं? जानिए फास्ट रिकवरी के घरेलू उपाय