Men’s Fertility Facts: क्या है बाप बनने की सही उम्र जान लें वरना पीटते रह जाएंगे सिर!
Men’s Fertility Facts: क्या है बाप बनने की सही उम्र जान लें वरना पीटते रह जाएंगे सिर!

Male Fertility Problems: अक्सर काम के तनाव के कारण पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है और उनकी क्वालिटी में भी गिरावट आने लगती है. इसलिए, पुरुषों को पिता बनने की सही उम्र जाननी चाहिए और इसके लिए पहले से योजना बनानी चाहिए.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 1, 2025 2:43:02 PM IST

Male Fatherhood Problems
Male Fatherhood Problems

Male Fatherhood Problems: हर शादी-शुदा पुरुष सही उम्र में पिता बनना चाहता है, लेकिन अक्सर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने का इंतजार करके इसे टाल देता है. जब तक वे स्थिर होते हैं, तब तक या तो पिता नहीं बन पाते या उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसलिए, पुरुषों के लिए पिता बनने की सही उम्र जानना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े.

पिता बनने की सही उम्र क्या है?

कई डॉक्टरों का मानना है कि पुरुष 20 से 35 वर्ष की उम्र के बीच बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं. कुछ डॉक्टरों का मानना है कि पुरुषों में रोजाना शुक्राणु (Sperm) बनते हैं, लेकिन वजन (Weight) बढ़ने से शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता दोनों में कमी आ सकती है. ऐसे में, पिता बनने की बेहतर उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होती है. पुरुष अक्सर कई तरह के सप्लीमेंट और इंजेक्शन लेते हैं, जो उनके शुक्राणुओं की संख्या पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

शुक्राणुओं (Sperm) की संख्या कैसे बढ़ाएं

  • धूम्रपान से बचें
  • बाहर का खाना कम खाएं
  • अपने खाने में फल और हरी सब्ज़ियाँ शामिल करें
  • शराब से बचें
  • नियमित व्यायाम करें
  • संतुलित आहार लें

उम्र के साथ शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है

गर्भधारण की सही उम्र जानना न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है. जैसे-जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता कम होने लगती है. इसलिए, पिता बनने की सही उम्र और पुरुषों को इसके लिए कैसे योजना बनानी चाहिए.

