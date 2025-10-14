कौन हैं IPS ओम प्रकाश सिंह? जिन्हें बनाया गया हरियाणा का DGP, सुशांत राजपूत से है ये कनेक्शन

IPS Om Prakash Singh: आईपीएस वाई पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) की आत्महत्या मामले के सात दिन बाद हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर (Shatrughan Kapoor) को छुट्टी पर भेज दिया गया है. आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं.वह हरियाणा पुलिस आवास निगम और एफएसएल मधुबन के निदेशक रह चुके हैं.

वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके विधायक रिश्तेदार अमित रतन कोटफत्ता समेत कई दलित संगठन पुलिस महानिदेशक और एसपी को हटाने, गिरफ्तार करने और निलंबित करने की मांग कर रहे थे. इससे पहले सरकार रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का तबादला कर चुकी थी.

सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पुलिस ने इस मामले में डीजीपी और सुसाइड नोट में नामजद सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार रोहतक स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर तैनात थे. उन्होंने कथित तौर पर 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी. उनके आठ पन्नों के सुसाइड नोट में 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिन पर उत्पीड़न और करियर को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था. इनमें सबसे गंभीर आरोप डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी पर लगे थे.

लैपटॉप की जांच

रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को शनिवार को उनके पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का नया एसपी नियुक्त किया गया. बिजारनिया को फिलहाल कोई नया पद नहीं दिया गया है. डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर रखा गया है. इसके अलावा, चंडीगढ़ पुलिस ने वाई. पूरन कुमार की पत्नी से उनका लैपटॉप भी जांच के लिए मांगा है.

लैपटॉप में आईपीएस पूरन कुमार का सुसाइड नोट एक ड्राफ्ट में सेव किया गया था. वे यह भी जानना चाहते हैं कि आत्महत्या से पहले पूरन कुमार ने कितने लोगों को और किस समय सुसाइड नोट ईमेल किया था. वे यह भी जानना चाहते हैं कि ईमेल मिलने के कितने समय बाद, जिन लोगों को आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड नोट ईमेल किया था, उन्होंने उसे देखा.