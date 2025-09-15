हनीट्रैप में फंसा लुटे दस हज़ार रूपए और मोबाइल फ़ोन

फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट

राजस्थान के एक युवक को घर बुलाकर हनीट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है. युवक भिवाड़ी की एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता है और अपने एक दोस्त के साथ महिला के घर आया था. युवक अपने आपको फंसता देख अर्धनग्न अवस्था में पड़ोस के मकान की छत पर कूद गया. शुरूवात में लोगों ने युवक को चोर समझ लिया ,लेकिन बाद में पुरी कहानी समझने पर वह युवक को लेकर थाने पहुंचे. सारन थाना ने दोनों महिलाओं के साथ दो लोगों को राउंडअप कर लिया है.

रॉंग नंबर लगा था पर महिला ने बुला लिया मिलने

सारण थाना पुलिस से जानकारी के जानकारी के मुताबिक राजस्थान के गांव बधाना का रहने वाला अनिल भिवाड़ी में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. कुछ समय पहले उसके पास एक नंबर से कॉल आयी थी. काल करने वाली एक महिला थी जिसने युवक को बताया कि गलती से नंबर लग गया है. जिसके बाद दोनों मे बात होने लगी और लगातार बात होने के बाद महिला ने उसको मिलने के लिए पर्वतीय कॉलोनी के मकान नंबर 154 में बुला लिया.

कमरे में महिला संग फंसा, लोगो ने की मारपीट

रविवार रात को अनिल अपने दोस्त गौरीशंकर के साथ फरीदाबाद के चाचा चौक पर पहुंच गया. जहां पर दो महिलाएं उनको मिली और वो उनको अपने साथ संजय एन्कलेव पर्वतीय कॉलोनी ले गई. गौरीशंकर राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और और अनिल के साथ नौकरी कर रहा है. युवक का आरोप है कि दोनों महिला अलग-अलग कमरे में उसके व उसके दोस्त के साथ चली गई. कुछ ही समय बाद वहां पर कुछ लोग आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे. मारपीट करने के दौरान वो उसकी विडियो भी बना रहे है. जैसे -तैसे वह वह उन लोगों के चंगुल से छूट कर पड़ोस के घर की छत पर कूदा और शोर मचा दिया.

दस हज़ार रुए के साथ एक मोबाइल फ़ोन छिना

शोर सुनकर आस-पास के लोगों ने अनिल को पकड़ लिया. लोगों ने सोचा कि घर में चोर घुस गया है. जिसके बाद अनिल को लोगों ने पीट दिया. लोग थोड़े शांत हुए तो अनिल ने पूरी बात लोगों को बताई, जिसके बाद लोग उसको लेकर पर्वतीय कालोनी पहुंचे. युवक का आरोप है कि महिला के साथ के लोगों ने उससे 10 हजार रूपए और उसका फोन भी छीन लिया.

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया

सारन थाना पुलिस को युवक ने हनीट्रैप मे फंसाने की शिकायत दी है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सारन थाना पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों पर मामला दर्ज किया. आरोपियों के खिलाफ BNS की 7 धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने सभी को राउंडअप किया हुआ है और पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस केस में युवक के दोस्त के शामिल होने की भी आंशका है.