एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे

World’s Slowest Animals: तेज़ गति से चलने वाले जानवरों के बारे में हम ढेरों कहानियाँ सुनते हैं. चीते, घोड़े, चील… ये सभी अपनी गति से दुनिया को हैरान कर देते हैं. लेकिन उन जानवरों का क्या जो धीरे चलते हैं? ऐसे कई जानवर हैं जिनके लिए धीमापन ही उनकी ज़िंदगी का तरीका है. समुद्री एनीमोन को समुद्र में सबसे धीमा माना जाता है. यह केवल 10 से 25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से ही चल सकता है. ऐसा तभी होता है जब इसे अपना आवास बदलने का मन करता है. अन्यथा, यह वहीं रहता है.

इसके बाद आता है बौना समुद्री घोड़ा. यह मछली इतनी धीमी गति से तैरती है कि इसे 1.5 मीटर की दूरी तय करने में पूरा एक घंटा लग जाता है. लेकिन इसे जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? इसका जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है, समुद्री घास से चिपके रहना और पास से गुज़रने वाले छोटे जीवों को खाना. हाँ, प्रजनन काल में इनका मूड बदल जाता है. फिर ये घंटों नाचते रहते हैं. इसे ही उनकी असली ‘तेज़ गति’ माना जाता है.

समुद्र में धीमे जीव

गहरे समुद्र में रहने वाली ग्रीनलैंड शार्क भी धीमेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है. यह 24 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी गति केवल 2 मील प्रति घंटा होती है. लेकिन इसे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी आजीविका ठंडे पानी में पड़े मरे हुए जीवों को खाने पर आधारित है.

ज़मीन पर रेंगने वाले धीमे यात्री

बनाना स्लग ज़मीन पर सबसे धीमे जीव माने जाते हैं. ये मुश्किल से 0.009 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चल सकते हैं. यानी इंसानों को जो दो मिनट लगते हैं, उन्हें कई घंटे लग जाते हैं.

0.048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार

घोंघे थोड़े तेज़ होते हैं, 0.048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलते हैं. वहीं, गैलापागोस कछुआ (विशाल कछुआ) अपनी रफ़्तार से धैर्य की परीक्षा लेता है. यह सिर्फ़ 0.26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलता है। इंसान की चाल इससे लगभग 17 गुना तेज़ होती है.

पेड़ों पर रहने वाले स्लो लोरिस भी बहुत आलसी जानवर होते हैं. ये बहुत सावधानी और धीरे-धीरे चलते हैं. इनकी रफ़्तार सिर्फ़ 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है.

सबसे बड़ा सुस्त: स्लॉथ

हालाँकि, अगर ‘धीमेपन का बादशाह’ चुनना हो तो ताज स्लॉथ को ही मिलेगा. यह जानवर अधिकतम 1.6 किमी/घंटा की गति तक पहुँच सकता है. अक्सर, कुछ मीटर चलने में ही इसे घंटों लग जाते हैं. स्लॉथ की हर हरकत किसी स्लो-मोशन वीडियो जैसी लगती है. इसमें अपार ताकत होती है, लेकिन दौड़ने का कोई तनाव नहीं. यह दिन भर पत्ते खाकर बिताता है और हफ्ते में सिर्फ़ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, और वह भी शौच के लिए.

दरअसल, धीमा होना ही इसकी ताकत है. कम खाना, कम ऊर्जा खर्च करना और दुश्मनों से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों में छिपना. यही स्लॉथ की असली जीवनशैली है.

