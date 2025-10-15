Home > जनरल नॉलेज > एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे

एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे

lowest animal in the world: तेज़ गति से चलने वाले जानवरों के बारे में हम ढेरों कहानियाँ सुनते हैं. चीते, घोड़े, चील... ये सभी अपनी गति से दुनिया को हैरान कर देते हैं. लेकिन उन जानवरों का क्या जो धीरे चलते हैं?

By: Ashish Rai | Published: October 15, 2025 4:59:15 PM IST

image credit, Freepik
image credit, Freepik

World’s Slowest Animals: तेज़ गति से चलने वाले जानवरों के बारे में हम ढेरों कहानियाँ सुनते हैं. चीते, घोड़े, चील… ये सभी अपनी गति से दुनिया को हैरान कर देते हैं. लेकिन उन जानवरों का क्या जो धीरे चलते हैं? ऐसे कई जानवर हैं जिनके लिए धीमापन ही उनकी ज़िंदगी का तरीका है. समुद्री एनीमोन को समुद्र में सबसे धीमा माना जाता है. यह केवल 10 से 25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से ही चल सकता है. ऐसा तभी होता है जब इसे अपना आवास बदलने का मन करता है. अन्यथा, यह वहीं रहता है.

इसके बाद आता है बौना समुद्री घोड़ा. यह मछली इतनी धीमी गति से तैरती है कि इसे 1.5 मीटर की दूरी तय करने में पूरा एक घंटा लग जाता है. लेकिन इसे जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? इसका जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है, समुद्री घास से चिपके रहना और पास से गुज़रने वाले छोटे जीवों को खाना. हाँ, प्रजनन काल में इनका मूड बदल जाता है. फिर ये घंटों नाचते रहते हैं. इसे ही उनकी असली ‘तेज़ गति’ माना जाता है.

क्या मुसलमानों को है Diwali मनाने की इजाजत? जानिये क्या कहता है इस्लाम

समुद्र में धीमे जीव

गहरे समुद्र में रहने वाली ग्रीनलैंड शार्क भी धीमेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है. यह 24 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी गति केवल 2 मील प्रति घंटा होती है. लेकिन इसे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी आजीविका ठंडे पानी में पड़े मरे हुए जीवों को खाने पर आधारित है.

ज़मीन पर रेंगने वाले धीमे यात्री

बनाना स्लग ज़मीन पर सबसे धीमे जीव माने जाते हैं. ये मुश्किल से 0.009 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चल सकते हैं. यानी इंसानों को जो दो मिनट लगते हैं, उन्हें कई घंटे लग जाते हैं.

0.048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार

घोंघे थोड़े तेज़ होते हैं, 0.048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलते हैं. वहीं, गैलापागोस कछुआ (विशाल कछुआ) अपनी रफ़्तार से धैर्य की परीक्षा लेता है. यह सिर्फ़ 0.26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलता है। इंसान की चाल इससे लगभग 17 गुना तेज़ होती है.

पेड़ों पर रहने वाले स्लो लोरिस भी बहुत आलसी जानवर होते हैं. ये बहुत सावधानी और धीरे-धीरे चलते हैं. इनकी रफ़्तार सिर्फ़ 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है.

 सबसे बड़ा सुस्त: स्लॉथ

हालाँकि, अगर ‘धीमेपन का बादशाह’ चुनना हो तो ताज स्लॉथ को ही मिलेगा. यह जानवर अधिकतम 1.6 किमी/घंटा की गति तक पहुँच सकता है. अक्सर, कुछ मीटर चलने में ही इसे घंटों लग जाते हैं. स्लॉथ की हर हरकत किसी स्लो-मोशन वीडियो जैसी लगती है. इसमें अपार ताकत होती है, लेकिन दौड़ने का कोई तनाव नहीं.  यह दिन भर पत्ते खाकर बिताता है और हफ्ते में सिर्फ़ एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, और वह भी शौच के लिए.
दरअसल, धीमा होना ही इसकी ताकत है. कम खाना, कम ऊर्जा खर्च करना और दुश्मनों से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों में छिपना. यही स्लॉथ की असली जीवनशैली है.

बच्चे पैदा करते ही बन जाएंगे करोड़पति! चीन समेत इन देशों में सरकार दे रही मोटी रकम, जानिये कहां मिलती है सबसे ज्यादा पैसे?

Tags: dwarf seahorsehome-hero-pos-9lowest animal in the worldsloth slow movement factsslow animals listworld slowest animals
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे
एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे
एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे
एक घंटे में महज 10 cm की दूरी, ये हैं दुनिया के सबसे आलसी जानवर, लिस्ट देख चौंक जाएंगे