बच्चे पैदा करते ही बन जाएंगे करोड़पति! चीन समेत इन देशों में सरकार दे रही मोटी रकम, जानिये कहां मिलती है सबसे ज्यादा पैसे?

China Population Policy: सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई देश ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए पैसे देते हैं. आइये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है.

By: Heena Khan | Published: October 15, 2025 12:25:12 PM IST

Govt Boost Births Policy: क्या आपने कभी सुना है कि कहीं बच्चे पैदा करने पर अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताने वाले हैं जहां बच्चा पैदा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं. दरअसल, चीन की सरकारी मीडिया ने तीन साल से कम उम्र के हर बच्चे के माता-पिता को प्रति वर्ष 3,600 युआन (करीब 500 डॉलर) की सब्सिडी देने की बात कही थी. चीन अपनी बढ़ती उम्रदराज़ आबादी को लेकर काफी चिंतित है और सरकार ने जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया था. चीन के लियानजियांग शहर में, परिवारों को 1 सितंबर, 2021 के बाद जन्मे प्रत्येक बच्चे के लिए 510 डॉलर तक की मासिक सहायता मिलती है. बच्चे के ढाई साल का होने पर यह सहायता बढ़कर 15,000 डॉलर से भी ज़्यादा हो सकती है. इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य जन्म दर को बढ़ावा देना है. लेकिन ये सिर्फ चीन में ही नहीं होता बल्कि कई देश और भी हैं जहां ये निति अपनाई जाती है. 

किन देशों में दिए जा रहे बच्चे पैदा करने के लिए पैसे 

जी हां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन के अलावा, कई अन्य देश भी बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देते हैं. चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से देश हैं. 

रूस: चीन की तरह, रूस भी अपने नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. वो भी जन्म दर बढ़ाना चाहता है. रूस उन गर्भवती स्कूली छात्राओं को वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है जो अपने बच्चों को जन्म देने और उनका पालन-पोषण करने के लिए सहमत होती हैं. इसके लिए, स्कूली छात्राओं को 1,00,000 रूबल (लगभग 90,000 रुपये) दिए जाते हैं.

जापान: रूस और चीन की तरह, जापान भी अपने नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. अगर कोई परिवार टोक्यो से बाहर जाता है, तो जापान माता-पिता को प्रति बच्चा 6,00,000 रुपये प्रदान करता है. नाकानोशिमा जैसी जगहों पर, माता-पिता को अपने पहले बच्चे के लिए 1,00,000 येन और अपने चौथे बच्चे के लिए 10 लाख येन (584,127) तक मिलते हैं.

ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया भी अपने नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. सरकारी सहायता प्रति वर्ष 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 540,000) से अधिक हो सकती है. सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अभिभावकों को यह राशि प्रदान करती है.

