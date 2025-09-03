मीठी चीज खाने के बाद क्यों लगता है चाय का टेस्ट फीका? यहां जानिए असली वजह

Chai Lover: चाय एक ऐसी ड्रिंक है जिसका हर भारतीय को चस्का लगा हुआ है। सुबह हो या शाम हर शख्स को चाय जरूर चाहिए। वहीँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हे दिन में 4-5 बार चाय पीते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हे चाय के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। कई लोग नींद खोलने के लिए चाय पीते हैं तो कई लोग सोने के लिए चाय पीते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसका जवाब शायद ही आपको कोई दे पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि चाय से पहले अगर कुछ मीठा खा लिया जाए तो चाय फीकी क्यों लगने लगती है।

क्यों लगने लगती है चाय मीठी

तो आपको बता दें, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं, तो उसे पीने के बाद चाय या कॉफ़ी का स्वाद फीका लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क जीभ से स्वाद का बोध प्राप्त करता है। जब एक ही स्वाद बार-बार महसूस होता है, तो मस्तिष्क उसका आदी हो जाता है। मस्तिष्क मीठे स्वाद को सामान्य मान लेता है, जिससे चाय या कॉफ़ी का स्वाद फीका हो जाता है। अगर हम लगातार मीठा खाते रहें, तो स्वाद में अंतर समझ नहीं आता। अगर हम इसके बाद खट्टा या नमकीन कुछ खाते हैं, तो मस्तिष्क तुरंत अंतर भाँप लेता है।

ज्यादा नींद आना और आलस – जानें कौन से विटामिन की कमी से होता है ऐसा

चाय का स्वाद पाने के लिए अपनाएँ ये तरीका

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें स्वाद का यह प्रभाव कुछ समय बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाता है। जब आप थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं, तो उसका स्वाद फिर से मीठा हो जाता है। यानी स्वाद का खेल पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क और इंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है। वहीँ ऐसे में हमें मीठा खाने के बाद कुछ खट्टा या नमकीन खा लेना चाहिए जिसके बाद स्वाद फिर से सामान्य हो जाता है। जिसके बाद हम चाय पी सकते हैं और टेस्ट मीठा ही रहेगा।

फेफड़ों को फिट रखेंगी ये 4 ताकतवर जड़ी बूटियां, जो आसानी से मिल जाती हैं आपके भी घर में