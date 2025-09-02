Home > हेल्थ > ज्यादा नींद आना और आलस – जानें कौन से विटामिन की कमी से होता है ऐसा

क्या आप भी दिनभर बार-बार जम्हाई लेते हैं, नींद महसूस करते हैं और चाहे कितनी भी नींद ले लें फिर भी थकान खत्म नहीं होती? इसके पीछे शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी भी हो सकती है। आइए जानते हैं, कौन से विटामिन्स की कमी से नींद ज्यादा आने लगती है और थकान बनी रहती है

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 2, 2025 20:30:26 IST

Vitamin deficiency
Vitamin deficiency

क्या आप भी दिनभर बार-बार जम्हाई लेते हैं, नींद महसूस करते हैं और चाहे कितनी भी नींद ले लें फिर भी थकान खत्म नहीं होती? इसके पीछे शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी भी हो सकती है। आइए जानते हैं, कौन से विटामिन्स की कमी से नींद ज्यादा आने लगती है और थकान बनी रहती है

ज्यादा नींद और थकान की असली वजह

क्या आपको भी हर समय नींद आती रहती है? चाहे जितनी देर सो लें, नींद पुरी नहीं होती और बार-बार सोने का मन करता है? यह समस्या सिर्फ लाइफस्टाइल या थकान की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे विटामिन्स की कमी भी हो सकती है।

जब शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो यह न सिर्फ आपकी एनर्जी को प्रभावित करता है बल्कि नींद, मूड और संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी असर डालता है।

आइए जानते हैं, बार-बार नींद आना और थकान महसूस होना आपके शरीर में किस विटामिन की कमी का संकेत है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है।

विटामिन D की कमी (Vitamin D Deficiency)

विटामिन D सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने और कैल्शियम के अवशोषण के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपके एनर्जी लेवल और मूड को भी कंट्रोल करता है।

  • विटामिन D की कमी से शरीर में थकान, कमजोरी और सुस्ती बनी रहती है।
  • यह कमी बार-बार नींद आने का एक बड़ा कारण हो सकती है।

रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों में विटामिन D की कमी होती है, उन्हें डिप्रेशन और लो-एनर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कैसे पूरी करें कमी:

  • रोजाना 15–20 मिनट धूप में समय बिताएँ।
  • आहार में दूध, दही, अंडे की जर्दी, मशरूम और फैटी फिश (सामन, टूना) शामिल करें।
  • जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें।

आयरन की कमी (Iron Deficiency)

शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यही वजह है कि लोग हर समय थका-थका महसूस करते हैं और नींद ज्यादा आती है।

  • आयरन की कमी के लक्षण
  • बार-बार नींद आना
  • लगातार थकान रहना
  • सीढ़ियां चढ़ते या चलने पर सांस फूलना
  • चक्कर आना और कमजोरी

आयरन की कमी पूरी करने के लिए अपनी डाइट में

हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, चुकंदर, गुड़, दालें, बीन्स और सूखे मेवे शामिल करें।

 विटामिन B12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency)

विटामिन B12 शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम को सही रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शरीर सुस्त, थका हुआ और बार-बार नींद आने लगता है।

विटामिन B12 की कमी के लक्षण

  • हर समय थकान महसूस होना
  • बहुत ज्यादा नींद आना
  • मानसिक सुस्ती और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई
  • मूड स्विंग्स या डिप्रेशन
  • क्या खाएं:
  • विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए
  • दूध, दही, अंडे, मछली, चिकन, मीट और फोर्टिफाइड सीरियल का सेवन करें।

