आखिर कौन-सा पेड़ देता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ? यहां जाने इसका जवाब

Which tree gives most oxygen: इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है. किसी भी एक पेड़ को निश्चित रूप से सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला घोषित नहीं किया जा सकता.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 25, 2025 10:07:34 PM IST

Which tree gives most oxygen: आज के समय में जब दुनिया में प्रदुषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, उस स्थिती में पेड़ मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एक प्रमुख स्रोत हैं. जहाँ हम जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में ऑक्सीजन के घटते स्तर के खतरों का सामना कर रहे हैं, वहीं ऐसे कई पेड़ हैं जो सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करके ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं. 

पेड़ लगाना एक पर्यावरण-अनुकूल कार्य है जिसका ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. सही पेड़ लगाने से और भी अधिक भलाई में योगदान मिल सकता है. लेकिन इन सबसे हटकर क्या आपको पता है कि कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है? चलिए जानते हैं.

कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है?

इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है. किसी भी एक पेड़ को निश्चित रूप से सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला घोषित नहीं किया जा सकता. एक पेड़ द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ के प्रकार, उसकी आयु और आकार पर निर्भर करती है.

हालांकि, बड़े मुकुट और उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता वाले पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं. इनमें परिपक्व ओक, मेपल, डगलस फ़िर और पीपल के पेड़ शामिल हैं.

इन पेड़ों पर एक नजर

पीपल का पेड़ 60 से 80 फीट तक ऊँचा हो सकता है. यह पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है. पीपल का पेड़ दिन-रात ऑक्सीजन छोड़ता है. वहीं, बरगद के पेड़ को सदाबहार पेड़ माना जाता है और पर्यावरणविदों के अनुसार, यह एक प्राकृतिक वायु शोधक है. नीम का पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन जैसी प्रदूषणकारी गैसों को सोख लेता है और पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है.

कैसे बनता है ऑक्सीजन?

पेड़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वापस हवा में छोड़ते हैं, साथ ही ग्लूकोज अणुओं के रूप में ऊर्जा का भंडारण भी करते हैं. यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करती है और हमें ऑक्सीजन, छाया, फल, सब्जियाँ, औषधीय लाभ और बहुत कुछ प्रदान करती है.

