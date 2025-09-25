ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!

Maharashtra Top Billionaires 2025: भारत में अमीर राज्य के तौर पर 2025 में महाराष्ट्र टॉप पर है. कई शक्तिशाली उद्योगपति और उद्यमी यहीं रहते हैं. ये अरबपति मिलकर न केवल राज्य के व्यापार पर अपना दबदबा बनाते हैं, बल्कि समग्र रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं. सामूहिक रूप से, भारत के अरबपतियों के पास अब 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है, जो 2019 में उनकी संपत्ति के दोगुने से भी अधिक है. यह किसी छोटे देश की GDP के बराबर मानी जा रही है.

माया नगरी कही जाने वाली मुंबई इस धन सृजन का केंद्र है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, आदित्य बिड़ला समूह, डीमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक और पिडिलाइट जैसी दिग्गज कंपनियों के मुख्यालय हैं. ये हैं 2025 में महाराष्ट्र के शीर्ष 7 सबसे अमीर लोग. इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और दूसरे नंबर पर सन फार्मा के संस्थापक दिलीप संघवी और परिवार हैं. चलिए इनकी संपत्ति पर एक नजर डाल लेते हैं.

लिस्ट में टॉप 7 उद्योगपतियों पर एक नजर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सबसे ज़्यादा है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 119.5 अरब डॉलर (10.54 लाख करोड़ रुपये) है. दूसरे स्थान पर सन फार्मा के संस्थापक दिलीप सांघवी और उनका परिवार है, जिनकी कुल संपत्ति 32.4 अरब डॉलर (2.85 लाख करोड़ रुपये) है.

वहीं डी-मार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी (अपने परिवार सहित) महाराष्ट्र के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 31.5 अरब डॉलर (2.77 लाख करोड़ रुपये) है. चौथे स्थान पर आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला (24.8 अरब डॉलर/2.18 लाख करोड़ रुपये) हैं.

बाकि किन लोगों का है लिस्ट में नाम

इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक पूनावाला (24.5 अरब डॉलर) लिस्ट में पांचवे स्थान पर हैं. उनके बाद बजाज समूह (23.4 अरब डॉलर) का नंबर आता है. सातवें स्थान पर शापूरजी पलोनजी समूह (20.4 अरब डॉलर) का नाम है, जो भारत के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक की देखरेख करते हैं, जिसकी निर्माण, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में गहरी जड़ें हैं.

