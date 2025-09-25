ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!
Home > जनरल नॉलेज > ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!

ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!

Richest people in Maharashtra: मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, आदित्य बिड़ला समूह, डीमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक और पिडिलाइट जैसी दिग्गज कंपनियों के मुख्यालय हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 25, 2025 8:48:29 PM IST

Maharashtra top billionaires 2025
Maharashtra top billionaires 2025

Maharashtra Top Billionaires 2025: भारत में अमीर राज्य के तौर पर 2025 में महाराष्ट्र टॉप पर है. कई शक्तिशाली उद्योगपति और उद्यमी यहीं रहते हैं. ये अरबपति मिलकर न केवल राज्य के व्यापार पर अपना दबदबा बनाते हैं, बल्कि समग्र रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं. सामूहिक रूप से, भारत के अरबपतियों के पास अब 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है, जो 2019 में उनकी संपत्ति के दोगुने से भी अधिक है. यह किसी छोटे देश की GDP के बराबर मानी जा रही है. 

माया नगरी कही जाने वाली मुंबई इस धन सृजन का केंद्र है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, आदित्य बिड़ला समूह, डीमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक और पिडिलाइट जैसी दिग्गज कंपनियों के मुख्यालय हैं. ये हैं 2025 में महाराष्ट्र के शीर्ष 7 सबसे अमीर लोग. इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और दूसरे नंबर पर सन फार्मा के संस्थापक दिलीप संघवी और परिवार हैं. चलिए इनकी संपत्ति पर एक नजर डाल लेते हैं. 

लिस्ट में टॉप 7 उद्योगपतियों पर एक नजर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सबसे ज़्यादा है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 119.5 अरब डॉलर (10.54 लाख करोड़ रुपये) है. दूसरे स्थान पर सन फार्मा के संस्थापक दिलीप सांघवी और उनका परिवार है, जिनकी कुल संपत्ति 32.4 अरब डॉलर (2.85 लाख करोड़ रुपये) है.

वहीं डी-मार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी (अपने परिवार सहित) महाराष्ट्र के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 31.5 अरब डॉलर (2.77 लाख करोड़ रुपये) है. चौथे स्थान पर आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला (24.8 अरब डॉलर/2.18 लाख करोड़ रुपये) हैं.

बाकि किन लोगों का है लिस्ट में नाम 

इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक पूनावाला (24.5 अरब डॉलर) लिस्ट में पांचवे स्थान पर हैं. उनके बाद बजाज समूह (23.4 अरब डॉलर) का नंबर आता है. सातवें स्थान पर शापूरजी पलोनजी समूह (20.4 अरब डॉलर) का नाम है, जो भारत के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक की देखरेख करते हैं, जिसकी निर्माण, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में गहरी जड़ें हैं.

दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है कोई भी राजधानी, हैरान कर देगी पीछे की वजह

Tags: Damani Kumar Mangalam BirlaDilip Sanghvi Radhakishanmukesh ambaniRichest People in Maharashtra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!
ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!
ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!
ये हैं महाराष्ट्र के टॉप 7 सबसे अमीर लोग, कई छोटे देशों की GDP के बराबर है संपत्ती!