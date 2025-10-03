हर कोई नहीं जानता Resume और CV के बीच क्या है अंतर? जानिये किस दस्तावेज का कहां होता है इस्तेमाल
What is CV-Resume: ये तो आप सभी जानते होंगे कि जॉब आवेदन के लिए Resume और CV दोनों जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन इनमें अंतर है। आइए जानें इनके बीच का फर्क।

By: Heena Khan | Published: October 3, 2025 11:05:25 AM IST

Difference Between CV-Resume: आज के समय में हर कोई जानता है कि CV और Resume जॉब पाने के लिए कितना जरूरी है. हर कोई जानता है कि ये बनता कैसे है. लेकिन ये शायद ही कोई जानता होगा कि CV और Resume में क्या अंतर होता है. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से यही बताएंगे कि दोनों में क्या फर्क होता है? ये तो आप सभी जानते होंगे कि जॉब आवेदन के लिए Resume और CV दोनों जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन इनमें अंतर है. आइए जानें इनके बीच का फर्क.

जानिये CV और Resume में अंतर

आपको बता दें कि Resume एक संक्षिप्त दस्तावेज है जो सिर्फ 1-2 पेज का होता है, जो आपकी स्किल्स, अनुभव और शिक्षा को नौकरी के लिए हाइलाइट करता है. वहीँ CV (Curriculum Vitae) एक विस्तृत दस्तावेज है, जो आपकी पूरी शैक्षिक और पेशेवर यात्रा को दर्शाता है. यह 2-10 पेज तक हो सकता है.Resume आमतौर पर 1-2 पेज का होता है, जबकि CV की लंबाई अनुभव के आधार पर कई पेज हो सकती है. चलिए इसके अलावा जान लेते हैं और दोनों में क्या-क्या फर्क होता है?

स्किल्स का अंतर

जैसा की आप सभी जानते हैं कि Resume नौकरी के लिए अनुकूलित होता है, और ये विशिष्ट स्किल्स पर फोकस करता है. CV सभी उपलब्धियों को समेटता है, खासकर अकादमिक क्षेत्र में.

जानकारी में अंतर 

जहां Resume में हाल की नौकरियां, स्किल्स और उपलब्धियां शामिल होती हैं. वहीं CV में प्रकाशन, शोध, सम्मेलन जैसे विस्तृत जानकारी होती है.

कहां क्या होता है इस्तेमाल 

जहां Resume कॉर्पोरेट जॉब्स, मार्केटिंग, IT जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है. वहीं CV का उपयोग अकादमिक, रिसर्च और मेडिकल फील्ड में ज्यादा होता है.

CV में नहीं होता बदलाव

Resume एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल हर नौकरी के लिए किया जाता है. वहीं CV सामान्यतः स्थिर रहता है, जिसमें बदलाव कम होते हैं.

डिजाइन में अंतर

खास बात ये है कि Resume का डिजाइन आकर्षक और संक्षिप्त होता है. जबकि CV ज्यादा औपचारिक और विस्तृत प्रारूप में तैयार किया जाता है.Resume नौकरी के लिए संक्षिप्त और लक्षित है, जबकि CV विस्तृत और अकादमिक होता है. ये दोनों दस्तावेज नौकरी के लिए बेहद जरूरी हैं.

