‘गुप्ता’ के साथ गोलियों की रासलीला! खूबसूरत गर्लफ्रेंड ने खून से किया ‘अभिषेक’

Abhishek Gupta Murder Case: अलीगढ़ में हुए खतरनाक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड ने एक नया चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. अब इस खौफनाक हत्याकांड में हिंदू महासभा की विवादास्पद नेता पूजा शकुन पांडे का नाम जुड़ा है. दरअसल, अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता का कहना है कि उनके बेटे और पूजा के बीच लव अफेयर चल रहा था. उनका कहना है कि उनके बेटे की हत्या तब की गई जब उसने उस महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी थी. जिसके बाद पूजा के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो अभी भी फरार है. हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे 2019 में तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल करके उनकी हत्या का नाटक रचा था.

जानिये पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये मामला 30 साल की व्यवसायी अभिषेक गुप्ता की हत्या से संबंधित है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का मानना ​​है कि हत्या के पीछे एक बड़ा वित्तीय विवाद था, लेकिन मृतक के पिता ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनके बेटे का पूजा शकुन पांडे के साथ संबंध था. जब अभिषेक ने खुद को उससे दूर करना चाहा, तो उसने उसकी हत्या की साजिश रची. 23 सितंबर, 2025 की रात लगभग 9:30 बजे, अभिषेक गुप्ता, उनके पिता, नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू अलीगढ़ के एक चौराहे पर बस पकड़ने के लिए खड़े थे. जब बस आई, तो उनके पिता और भाई उसमें चढ़ गए, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने अभिषेक पर गोलियां बरसा दीं. इतना ही नहीं इस दौरान आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हत्या के तुरंत बाद ही नीरज गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

खुलते जा रहें राज

आपको बताते चलें कि पुलिस ने मामले में तेज़ी से कार्रवाई की, वहीं जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली और इलाके वालों से बातचीत की तो उन्होंने मोहम्मद फ़ज़ल नाम के एक शूटर को गिरफ्तार किया. वहीं जब फजल से पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि यह हत्या एक “सुपारी किलिंग” थी, जिसके लिए उसे और उसके साथी आसिफ को तीन लाख रुपये दिए गए थे. फ़ज़ल का कहना है कि पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने उससे मुलाकात की और उसे अभिषेक गुप्ता की एक तस्वीर दिखाई. जिसके बाद एडवांस में एक लाख रुपये भी दिए, और बाकी रकम हत्या के बाद देने का वादा किया. इसके बाद, दोनों शूटरों ने रेकी की और 23 सितंबर को अभिषेक की हत्या कर डाली. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीरज कुमार जादौन ने जानकारी देते हुए बताया कि “अशोक पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. अब, हमने एक और शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है. पूजा शकुन पांडे और आसिफ की तलाश जारी है.

पिता ने खोला बड़ा राज

अभिषेक के पिता ने कहा कि जब मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, तो पूजा ने अभिषेक से भी शादी की बात की. बाद में, जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, तो वो उस पर व्यवसाय में साझेदार बनने का दबाव बनाने लगी. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अभिषेक ने अपनी मां को इस रिश्ते के बारे में बताया और धीरे-धीरे पूजा से दूरी बनाने लगा. नीरज गुप्ता का दावा है कि अभिषेक ने पूजा का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, जिससे वो काफी नाराज़ हो गई थीं. उन्होंने आगे ये भी कहा कि उसने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारा बेटा बहुत चालाक होता जा रहा है.उन्होंने आगे कहा कि पूजा के रवैये से हमें डर था कि वह अभिषेक पर शादी का दबाव डाल सकती है.