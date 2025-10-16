Home > जनरल नॉलेज > GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब

GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब

General Knowledge: भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सामान्य ज्ञान (GK) से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. यहां आपको लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और परीक्षा आधारित जीके प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 16, 2025 6:16:29 AM IST

GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब

General Knowledge: किसी भी परीक्षा के पास करने के लिए जनरल नॉलेज (General Knowledge) काफी जरुरी है . ऐसे में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर खोज कर लाए हैं. इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े, सभी प्रश्न आपकों परीक्षा पास करने में मदद करेंगे।

1. भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं?​

उत्तर: 15 भाषाएं

2. भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह (₹) डिजाइन करने वाले का नाम बताएं.

उत्तर: डी. उदय कुमार (D. Udaykumar)

3. किस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा‘ की तस्वीर

उत्तर: इंडोनेशिया (Indinesia)

4. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब हुई?

उत्तर: 30 दिसंबर 2022

5. भारत का पहला आम चुनाव किस साल हुआ था? 

उत्तर: 1951-52

बच्चे पैदा करते ही बन जाएंगे करोड़पति! चीन समेत इन देशों में सरकार दे रही मोटी रकम, जानिये कहां मिलती है सबसे ज्यादा पैसे?

6. भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है?

उत्तर: डिगबोई, असम (Digboi, Assam)

7. भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है?

उत्तर: कर्नाटक (Karnataka)

8. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था?

उत्तर: कुमारगुप्त प्रथम (Kumar Gupt 1)

9. टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?

उत्तर: अलेक्जेंडर ग्राहम बेल (alexander graham bell)

10. “रोमियो और जूलियट” के लेखक कौन हैं?

उत्तर: विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare)

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के कौन से गांव को कहा जाता है ‘फौजियों का कारखाना’?

Tags: General Knowledgegkgk quiz
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब
GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब
GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब
GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब