GK: इस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा’ की तस्वीर, जानें ऐसे ही हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब

General Knowledge: किसी भी परीक्षा के पास करने के लिए जनरल नॉलेज (General Knowledge) काफी जरुरी है . ऐसे में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर खोज कर लाए हैं. इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े, सभी प्रश्न आपकों परीक्षा पास करने में मदद करेंगे।

1. भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं?​

उत्तर: 15 भाषाएं

2. भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह (₹) डिजाइन करने वाले का नाम बताएं.

उत्तर: डी. उदय कुमार (D. Udaykumar)

3. किस मुस्लिम देश में नोट पर छपती है ‘गणपति बप्पा‘ की तस्वीर?

उत्तर: इंडोनेशिया (Indinesia)

4. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब हुई?

उत्तर: 30 दिसंबर 2022

5. भारत का पहला आम चुनाव किस साल हुआ था?

उत्तर: 1951-52

6. भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है?

उत्तर: डिगबोई, असम (Digboi, Assam)

7. भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है?

उत्तर: कर्नाटक (Karnataka)

8. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था?

उत्तर: कुमारगुप्त प्रथम (Kumar Gupt 1)

9. टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?

उत्तर: अलेक्जेंडर ग्राहम बेल (alexander graham bell)



10. “रोमियो और जूलियट” के लेखक कौन हैं?

उत्तर: विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare)



