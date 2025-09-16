GK Quiz: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कितना जानते हैं आप? तो दीजिए इन 5 सवालों के जवाब
GK Quiz: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कितना जानते हैं आप? तो दीजिए इन 5 सवालों के जवाब

GK Quiz: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में आप कितना जानते हैं? पिछले 11 सालों से ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं. तो इन खबर लाया है इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के बारे में.

By: Shivi Bajpai | Published: September 16, 2025 4:00:32 PM IST

pm modi
pm modi

Prime Minister Narendra Modi: भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ऐसा नाम है, जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही मोदी जी ने कई बड़े फैसले लिए, जिनका असर हर नागरिक के जीवन पर पड़ा. उनकी कार्यशैली, भाषण कला, नीतियां और देश को विकास के नए रास्ते पर ले जाने का विजन उन्हें खास बनाता है. इसी कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा क्विज़, जिसमें मोदी जी से जुड़े 5 सवाल होंगे. इनके जरिए आप न सिर्फ अपने ज्ञान की परीक्षा ले पाएंगे, बल्कि उनके जीवन और उपलब्धियों को और करीब से जानने का मौका भी मिलेगा.

प्रश्न 1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्म कब और कहां हुआ था?
उत्नर. नरेन्द्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ था.

प्रश्न 2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शपथ कब ली थी?
उत्नर. उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 26 मई 2014 को ली थी.

प्रश्न 3. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कौन-सी कक्षा तक पढ़ाई की है?
उत्नर. मोदी जी ने वडनगर से स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक तथा गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में परास्नातक (M.A.) की पढ़ाई की है.

प्रश्न 4. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कितने साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं?
उत्नर. नरेन्द्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं और अब तक (2025 तक) उन्हें 11 साल पूरे हो चुके हैं.

प्रश्न 5. पीएम मोदी की मां का नाम क्या है?
पीएम मोदी की मां का नाम हीराबेन मोदी था. उनका निधन 30 दिसंबर 2022 को हुआ.

