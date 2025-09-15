Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म
Home > जॉब > Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म

Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म

Railway Jobs 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी. उम्मीदवार 15 सितंबर से 14 अक्तूबर 2025 तक अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 15, 2025 12:19:43 PM IST

RRB section controller 2025
RRB section controller 2025

RRB Section Controller 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सेक्शन कंट्रोलर की शानदार नौकरी पाने का मौका आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्यता एवं योग्यता स्नातक अभ्यर्थी 15 सितंबर से 14 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक अपने क्षेत्रीय रांची की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क का भुगतान 16 निवेशकों 2025 तक करना होगा, जबकि फॉर्म में सुधार की सुविधा 17 आवेदकों से 26 निवेशकों 2025 तक उपलब्ध रहेगी.

कुल रिक्तियां

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने इस बार सेक्शन कंट्रोलर पद पर कुल 368 रिक्तियां जारी की हैं. ये पद पे लेवल-6 (7th CPC के अनुसार) में आते है. सभी रिक्तियों को देशभर के विभिन्न आरआरबी में शामिल किया गया है और शेष को लागू करना समय पर अपने क्षेत्रीय आरआरबी के अनुसार आवेदन करना होगा. आरसीबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2025 के लिए अभ्यर्थियों को कुछ निश्चित पात्रता आरक्षण पूरे करने होंगे. शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक पास होना अनिवार्य है, जबकि समकक्ष डिग्री भी शैक्षणिक योग्यता होगी. आयु सीमा के अनुसार शिशु वर्ष की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित है. हालांकि, रेलवे रॉकेट्स जैसे SC/ST/OBC/पूर्व सैनिकों को भारत सरकार के पुराने के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए सामान्य और अन्य निचले वर्ग के लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है, जबकि रेलवे सेक्शन कंट्रोलर जनजाति, महिला वर्ग, सामान्य वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है.

चयन प्रक्रिया

रेलवे कंट्रोलर भर्ती की चयन प्रक्रिया कुल चार चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले सामान्य मिश्रण को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) देना होगा, जो ज्ञान, गणित और रिजनिंग विषयों पर आधारित होगा. इसके बाद सिलेबस के दस्तावेज दाखिल करने के चरण में मूल प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी. तीसरे चरण में मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर जांच की जाएगी. अंत में, अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी, जो सीबीटी प्रदर्शन और दस्तावेज़ और मेडिकल जांच के आधार पर तैयार होगी.

Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव

आवेदन कैसे करें?
  • सबसे पहले संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट.
  • वहां दिए गए लिंक “CEN नंबर 04/2025 – सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट” पर क्लिक करें.
  • अब मांगे गए विवरण (नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी) को दर्ज कर नामांकन पूरा करें.
  • सूची के बाद लॉगिन कर शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी संबंधी विवरण भरें.
  • पासपोर्ट आकार फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्कैन प्रतियां अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट नेटवर्क या यूपीआई से करें.
  • सभी चरणों को पूरा करने के बाद फॉर्म जमा करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

Tags: Railway jobdRailway Jobs 2025RRB ExamRrb section controller
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म
Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म
Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म
Railway Jobs 2025: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, घर बैठे यूं भरें फॉर्म