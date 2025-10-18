Richest Planet: अंतरिक्ष में मौजूद है सबसे अमीर ग्रह, जहां हर रोज पानी जगह होती है ‘हीरो’ की बारिश

Richest Planet In Space: अंतरिक्ष (Space) कई रहस्यों से भरा हुआ है. यहां हर वक्त कुछ न कुछ आश्चर्यचकित घटना होती रहती हैं. वैज्ञानिक (Scientist) हमें दिलचस्प बातों की जानकारी देते रहते हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों ने हैरान कर देने वाली बात का पता लगाया है कि- कुछ ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है. वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर हीरों की बारिश होती है. आइए जानते हैं आखिक कौन-सा है यह अद्भूत ग्रह

अंतरिक्ष में कौन-सा है सबसे अमीर ग्रह?

यूरेनस और नेपच्यून (Uranus and Neptune) का वातावरण पूरा मिथेन गैस (Methane Gas) से भरा हुआ है. इसी कारण इस ग्रह पर हीरो की बारिश होती है. दरअसल, मीथेन में कार्बन (Carbon) पाया जाता है. जिसके कारण दोनों ग्रहों पर मौजूद काफी ज्यादा दबाव और तापमान की स्थितियों में इस गैस के मॉलेक्युल्स टूट जाते हैं. यह कार्बन पार्टिकल्स के निर्माण के लिए पहला स्टेप होता है. जिसके बाद में हीरो का निर्माण होता है. यूरेनस और नेपच्यून के आंतरिक भाग पृथ्वी (Earth) के वायुमंडल से काफी ज्यादा होता है. साथ ही कुछ परतों में हजारों डिग्री सेल्सियस तक के तक भी पहुंच जाता है. जिसके बाद यह कार्बन को हीरे के क्रिस्टल में बदल देता है.

क्यों होती है हीरो की बारिश?

बता दें कि, जब मीथेन मॉलेक्युल्स तीव्र वातावरण का कारण टूटते हैं, कार्बन एटम्स अलग-अलग हो जाते हैं. फिर मिलकर एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं. फिर जब कार्बन एटम हीरे के क्रिस्टल में विलीन हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें ग्रह की गहरी परतों पर गिरने देता है. इसी बारिश को वैज्ञानिक हीरो की बारिश कहते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरेनस और नेपच्यून जीवन के लिए काफी ज्यादा प्रतिकूल हैं. यहां का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. अत्यधिक दबाव, जमा देने वाला तापमान और प्रतिकूल वातावरण के कारण ही इन हीरो के पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता है.

