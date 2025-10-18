भारत के इन दिग्गज क्रिकेटरों की देश में ही नहीं विदेश में भी है प्रॉपर्टी, जानें कौन है सबसे ज्यादा अमीर?

Cricketers Properties In Abroad: भारतीय क्रिकेट अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खिलाड़ियों की विदेशी संपत्तियों और निवेशों तक भी इसका विस्तार हुआ है. आज कई दिग्गज भारतीय क्रिकेटर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में आलीशान घरों, अपार्टमेंट और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं. यह निवेश न केवल वित्तीय सुरक्षा का एक जरिया है, बल्कि उनकी वैश्विक जीवनशैली और ब्रांड वैल्यू का भी प्रतीक है. चलिए उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli)

सबसे पहले, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेशी संपत्तियों में निवेश किया है. उनके पास यूरोप और यूके में आलीशान अपार्टमेंट और व्यावसायिक संपत्तियां हैं. कोहली की विदेशी संपत्तियां उनकी उच्च ब्रांड वैल्यू और वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाती हैं, जो उन्हें भारतीय क्रिकेटरों में शीर्ष निवेशकों में से एक बनाती हैं.

महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni)

दूसरी ओर, “कैप्टन कूल” के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने भी विदेशों में आलीशान संपत्तियां खरीदी हैं. धोनी के यूके और दुबई में आलीशान घर और संपत्तियां हैं. ये निवेश सिर्फ वित्तीय ही नहीं हैं, बल्कि उनकी विलासिता और रणनीतिक निवेश दृष्टिकोण का भी प्रतीक हैं. धोनी की विदेशी संपत्तियां अक्सर सुर्खियां बनती हैं.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश किया है. हालांकि उनकी विदेशी संपत्तियाँ कोहली या धोनी जितनी प्रमुख नहीं हैं, फिर भी उनके पास कुछ जगहों पर आलीशान अपार्टमेंट और रियल एस्टेट हैं, जो उनके लंबे करियर की सफलता को दर्शाता है.

बाकी खिलाड़ियों पर एक नजर

राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और युवराज सिंह जैसे अन्य दिग्गज खिलाड़ियों ने भी विदेशी बाज़ारों में रियल एस्टेट में निवेश किया है. कुछ ने व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश किया है, जबकि अन्य ने निजी घरों में. इससे उनके निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य और बढ़ गया है.

कुल मिलाकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी विदेशी संपत्तियों के मामले में सबसे आगे हैं. उनकी संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करोड़ों डॉलर में है. कोहली की ब्रांड वैल्यू और धोनी की लग्जरी शैली उन्हें भारतीय क्रिकेटरों द्वारा विदेशी निवेश के शिखर पर पहुंचाती है.

