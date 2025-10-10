Oh My God! अजीब हैं इस गांव के लोग, चलते-चलते कहीं भी सो जाते हैं गांव वाले, हफ्तों तक नहीं लौटते अपने घर

Intresting News: दुनिया में कई रहस्य हैं, जिन्हें जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. हर व्यक्ति अपनी नींद पूरी करने के लिए 7-8 घंटे सोत है. कभी-कभी अगर थकान ज्यादा हो तो 8 घंटे से अधिक भी व्यक्ति सो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहां के लोग चलते-चलते कहीं भी किसी भी जगह सो जाते हैं. ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह एकदम सच है.

हफ्तों तक सोते रहते हैं लोग

यह अजीब सा गांव कजाकिस्तान (kazakistan) में स्थित है. कजाकिस्‍तान के इस अनोखे गांव का नाम कलाची (kalachi) है. दावों के मुताबिक, यहां के लोगों को एक बेहद अजीब सी बीमारी है. इस बीमारी से कोई भी अछूता नहीं रह पाया है. गाव का तकरीबन हर व्यक्ति इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है. इस बीमारी को स्‍लीपी हॉलो (Sleep Hollow) नाम से जाना जाता है. यहां के लोग चलते-चलते सड़कों पर सो जाते हैं. लोगों को दावा है कि लोग एक बार सोने के बाद कई हफ्तों तक नहीं उठते हैं. वह वहीं सोते रह जाते हैं और हफ्तों बीत जाते हैं.

न कोई जंग, न कोई ब्लास्ट! दुनिया के वो देश जहां कभी नहीं हुआ कोई युद्ध

किस कारण से होती है ये बीमारी ?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह बीमारी दूषित पानी पीने से हुई है. गांव के पानी में कार्बन मोनो-ऑक्साइड (Carbon Mono Oxide) की मात्रा अधिक है. इसी कारण लोगों को काफी ज्यादा नींद आती है. पानी में कार्बन मोनो-ऑक्साइड यूरेनियम खदान से आता है. यहां के लोग इस बीमारी से काफी परेशानी है. कई बार लोग सड़कों पर बीच में सो जाते हैं और कई-कई दिन तक सोते रहते हैं. उन्हें याद नहीं रहता कि वह कैसे और कब सो गए. गहरी नींद के कारण उनका दीमाग सुन्न पड़ जाता है. जिसके कारण वह सपनों की दुनिया में चले जाते हैं.

धरती पर किस देश में सबसे पहले निकलता ‘चांद’? अगर वहां महिलाएं रखती करवा चौथ का व्रत; तो किस समय की जाती पूजा!