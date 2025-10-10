धरती पर किस देश में सबसे पहले निकलता ‘चांद’? अगर वहां महिलाएं रखती करवा चौथ का व्रत; तो किस समय की जाती पूजा!
GK News: क्या आपको पता है कि दुनिया में चांद सबसे पहले किस जगह निकलता है? अगर उस देश की महिलाएं भी करवाचौथ का व्रत करती, तो वह भारत की महिलाओं कितने समय पहले चांद देख सकती? आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर

By: Preeti Rajput | Published: October 10, 2025 6:22:01 AM IST

First Country Of Moon : भारत में करवाचौथ (Karwa Chauth) का त्योहार महिलाएं खूब धूमधाम से मनाती है. इस दिन पर निर्जला व्रत रखकर पूरे मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा-अर्चना करता है. इस व्रत में चांद का अधिक महत्व है. महिलाएं रात में चंद्रमा (Moon) को अर्घ्य देती हैं. फिर पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं. लेकिन कई बार चांद के देर से निकलने का कारण महिलाओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है. लेकिन एक ऐसा देश हैं जहां चांद सबसे पहले नजर आता है. 

कहां निकता है सबसे पहले चांद?

दुनिया में सबसे पहले चांद उस देश से निकलता है, जिस देश में सूरज (Sun) सबसे पहले अस्त होता है. यानी सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के पास स्थित किरिबाती आयलैंड (Kiritimati Island) पर अस्त होता है. यानी इसी किरिवाती आयलैंड पर चांद सबसे पहले नजर आता है. 

कितने समय का है अंतर?

सूरज सबसे पहले किरिबाती में अस्त होता है. इसी कारण यह UTC+14 टाइम जोन में आता है. यहां पर पूरी दुनिया से आगे समय चलता है. इसी कारण किरिबाती समय में भारत से करीब 8 घंटे और 30 मिनट आगे चलता है. इसका मतलब की अगर भारत में रात के 9 बजे चांद निकलता है तो किरिबात में उस समय अगले दिन की सुबह के 5:30 बज रहे होंगे. यानी 8:30 घंटे भारत से आगे. मतलब अगर यहां की महिलाएं ये करवाचौथ का व्रत रखती तो वह 8 घंटे पहले ही पूजा कर पाती.

