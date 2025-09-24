मुंबई-कोलकाता नहीं बल्कि ये है भारत का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन, पिछले साल की थी 3337 करोड़ की कमाई

India’s Richest Railway Station: हाल के सालों में भारतीय रेलवे (Indian Railway) में काफी बदलाव देखने को मिला है. वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों के आने के बाद से भारतीय रेलवे ने भी तेजी से रफ्तार पकड़ी है. स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है. नई रेल लाइन बिछाई जा रही हैं. यही वजह है कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है. इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि, यहां हर दिन 12,000 से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन होता है.

इसके अलावा देश भर में 7,461 रेलवे स्टेशनों का प्रबंधन और संचालन भारतीय रेलवे करता है. लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि कमाई के मामले में भारत का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन कौन सा है? चलिए इसके बारे में जानते हैं.

भारत का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन

ये सवाल पूछे जाने पर आपके जहन में पहला नाम मुंबई का या फिर कोलकाता का आ सकता है. लेकिन बता दे कि कमाई के मामले में भारत का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) है. आकड़ों की माने तो ये स्टेशन सबसे ज़्यादा राजस्व (Revenue) अर्जित करता है.

भारतीय रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय परिवहनकर्ता (National Transporters) के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाला स्टेशन रहा, जिसने 3337 करोड़ रुपये की भारी कमाई की. रेलवे के लिए सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला स्टेशन होने के अलावा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसने वित्त वर्ष 23-24 में 39,362,272 यात्रियों का आवागमन किया.

दूसरे और तीसरे स्थान पर एक नजर

पश्चिम बंगाल का हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत के सबसे अमीर रेलवे स्टेशनों की सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसने पिछले वित्त वर्ष में 1692 करोड़ रुपये की प्रभावशाली कमाई की. चेन्नई सेंट्रल (MGR Station) और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन (Vijayawada Railway Station) भी भारतीय रेलवे के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टेशनों में शामिल हैं.

