ऐसे कराएं 3,000 वाले FASTag Annual Pass को एक्टिवेट, जान लें कहां और कैसे उठा सकेंगे फायदा?

FASTag Annual Pass: राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने लोगों का सफर आसान बनाने के लिए नया फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) पेश किया है. इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा, जिनको काम या किसी और वजह से ट्रेवल करना पड़ता है. 3,000 की कीमत वाले एनुअल पास के चलते लोगों को 200 टोल-फ्री यात्राएं करने या एक वर्ष की वैधता (जो भी कम हो) का विकल्प मिलेगा.

इसकी सबसे खास बात ये है कि कोटा खत्म हो जाने के बाद ये फास्टैग की सामान्य टोल दरों पर वापस आ जाता है. इससे हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को आसानी होगी. चलिए जान लेते हैं कि लोग NHAI के इस फास्टैग एनुअल पास के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

आवेदन करने से पहले रखे इन बातों का ध्यान-

फास्टैग एनुअल पास खरीदने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले वाहन के पंजीकरण नंबर पर एक मौजूदा फास्टैग रेजीस्टर होना चाहिए और वो ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए. यह पास कमर्शियल वाहनों जैसे कार और वैन के लिए है. केवल चेसिस नंबर के आधार पर पंजीकृत फास्टैग वाले वाहनों को आवेदन करने से पहले सही पंजीकरण संख्या के साथ टैग को अपडेट करना होगा. कमर्शियल वाहन जैसे बस और ट्रक इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.

हालांकि, आपको ये भी बता दें कि ये प्लान केवल NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) के तहत आने वाले राष्ट्रीय हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए ही है.

ऐसे कर सकते हैं पास को एक्टिवेट-

यूजर हाईवे ट्रैवल ऐप या NHAI/MoRTH वेबसाइट के माध्यम से FASTag वार्षिक पास को सक्रिय कर सकते हैं. अपनी FASTag आईडी या वाहन संख्या से लॉग इन करें. सुनिश्चित करें कि आपका FASTag सक्रिय है, आपके वाहन से जुड़ा है और सही तरीके से लगा हुआ है. फिर, UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके ₹3,000 का लेनदेन करें. पास आपके मौजूदा FASTag से जुड़ जाएगा और आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पास 15 अगस्त से सक्रिय हो जाएगा.

फास्टैग एनुअल पास से मिलने वाले फायदे

एनएचएआई की इस पहल से बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, जिससे रोज़ाना यात्रा करने वालों को सुविधा और लाभ दोनों मिलेगा. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह पास हस्तांतरणीय नहीं है और केवल आपके फास्टैग से जुड़े वाहन के लिए ही काम करेगा. एक बार सक्रिय होने के बाद, इस पास को एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक, जो भी पहले हो, बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी.

कौन है Vande Bharat का असली मालिक? हर साल Indian Railway देता है 30154 करोड़ का रेंट