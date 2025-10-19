Home > जनरल नॉलेज > कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा?

कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा?

Content Creator Earning: सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाने वाले लोगों को अब कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है - वो इन प्लेटफॉर्म के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 19, 2025 1:41:42 AM IST

Social Media Earning
Social Media Earning

Social Media Earning: आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह पैसे कमाने का एक बड़ा और विश्वसनीय साधन बन गया है. सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर पैसे कमाने वाले लोगों को अब “कंटेंट क्रिएटर” कहा जाता है – वो इन प्लेटफॉर्म के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं. YouTube, Facebook, Instagram और X जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो, रील, पोस्ट और स्टोरीज के जरिए बड़ी संख्या में दर्शकों को जोड़ते हैं और फिर पैसे कमाते हैं.

अगर आप भी कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया से कमाई करना चाहते हैं. तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा रुपये देता है.

यूट्यूब (YouTube) 

यूट्यूब लंबे समय से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे भरोसेमंद प्लेटफ़ॉर्म रहा है. YouTube पर सबसे ज़्यादा कमाई वीडियो में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से होती है. प्रशंसक सुपर चैट, सुपर थैंक्स और चैनल मेंबरशिप के जरिए पैसे भेज सकते हैं और अतिरिक्त कंटेंट का आनंद ले सकते हैं. 

ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग भी क्रिएटर्स की आय में अहम भूमिका निभाते हैं. YouTube हर 1,000 व्यूज़ पर 10 से 100 रुपये देता है, जबकि 10,000 व्यूज पर औसतन 80 से 400 रुपये कमाए जा सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय दर्शकों वाले या वित्त, शिक्षा और तकनीकी श्रेणियों के वीडियो ज़्यादा कमाई कराते हैं. YouTube पर कमाई शुरू करने के लिए, आपके पास 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी है.

अमेरिका या चीन नहीं बल्कि ये है दुनिया का सबसे अमीर देश, जानें लिस्ट में कहा खड़ा है भारत?

फेसबुक (Facebook)

फेसबुक अब सिर्फ़ दोस्तों से जुड़ने का ज़रिया नहीं रहा. क्रिएटर्स इन-वीडियो विज्ञापनों, ब्रांडेड कंटेंट, लाइव स्ट्रीम स्टार्स और एफ़िलिएट मार्केटिंग के ज़रिए भी कमाई कर सकते हैं. फ़ेसबुक पर CPM 1,000 व्यूज़ पर 20 से 80 रुपये तक हो सकता है. लंबे वीडियो और अच्छा जुड़ाव कमाई बढ़ा सकते हैं. कमाई शुरू करने के लिए, एक पेज के पास 60 दिनों के अंदर कम से कम 10,000 फ़ॉलोअर्स और 60,000 मिनट का वॉच टाइम होना ज़रूरी है.

इंस्टाग्राम (Instagram)

इंस्टाग्राम तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है. रील्स और स्टोरीज़ के ज़रिए लोकप्रियता मिलती है, और ब्रांड डील्स, एफ़िलिएट मार्केटिंग और इंस्टाग्राम बोनस प्रोग्राम के ज़रिए कमाई होती है. इंस्टाग्राम व्यूज़ के आधार पर सीधे भुगतान नहीं करता, लेकिन 10,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स के साथ, आप प्रति पोस्ट ₹5,000 से ₹50,000 तक कमा सकते हैं. बड़े इन्फ्लुएंसर लाखों तक कमाते हैं.

कहां मिलेगा ज्यादा पैसा?

कुल मिलाकर, अगर आप लंबे समय तक स्थिर और नियमित आय चाहते हैं, तो YouTube सबसे अच्छा विकल्प है. इंस्टाग्राम तेज़ी से और बड़े ब्रांड डील्स के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि फेसबुक उन लोगों के लिए बेहतर है जो पहले से ही वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा जुड़ाव चाहते हैं. सोशल मीडिया ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार और आय के नए अवसर खोले हैं, जिससे यह न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बन गया है, बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन गया है.

Universe news: 7.3 अरब साल पुरानी डार्क मैटर की खोज; ब्रह्मांड में छुपा एक अदृश्य रहस्य

Tags: content creator earninghome-hero-pos-9instagramSocial Media Earningsocial media influencerYoutube earning
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025

जीभ साफ न करने से हो सकते हैं 7 नुकसान,...

October 19, 2025

सुबह खा लें यह चीज, दूर होगी मर्दों की कमजोरी!

October 18, 2025

सुबह की ये भूल छीन सकती है मर्दानगी? न करें...

October 18, 2025

सर्दियों में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना सेहत...

October 18, 2025
कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा?
कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा?
कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा?
कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा पैसा?