भारत की 5 सबसे तेज चलने वाली ट्रेनें, नाम से लेकर रूट तक सबकुछ जानिए यहां

5 High Speed Trains: हाल के वर्षों में, खासकर नई और आधुनिक ट्रेनों के आने से, भारत के रेल नेटवर्क में काफ़ी बदलाव आया है. अब यात्री पहले से कहीं ज़्यादा तेज़, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का आनंद ले सकते हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित ट्रेनों से लेकर गतिमान एक्सप्रेस जैसी शानदार ट्रेनों तक, आइए भारत की कुछ बेहतरीन हाई-स्पीड ट्रेनों के बारे में जानें. इनके बारे में जानकर आप ज़रूर इनमें सफ़र करना चाहेंगे. तो आइये, हम रूट से लेकर टिकट की कीमतों तक सबकुछ यहां जानते हैं.

Amul Girl कैसे बनी भारत की विज्ञापन आइकन? 6 दशकों से लोगों के दिलों में बनाई हुई है जगह

वंदे भारत एक्सप्रेस

वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है. 2019 में शुरू हुई यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती है. यह ट्रेन 794 किलोमीटर की दूरी सिर्फ़ 8 घंटे में तय करती है. इसमें दो तरह के कोच हैं: एक्ज़ीक्यूटिव क्लास और चेयर कार. टिकट की कीमत ₹1,760 से शुरू होती है.

गतिमान एक्सप्रेस

गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन है, जो दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से आगरा कैंट तक चलती है. यह ट्रेन 188 किलोमीटर की दूरी मात्र 100 मिनट में तय करती है, जिससे यह ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस ट्रेन के टिकट की कीमत ₹750 से शुरू होती है.

शताब्दी एक्सप्रेस

शताब्दी एक्सप्रेस बेहद ही तेज़ गति वाली ट्रेन है जो नई दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर और लखनऊ जैसे विभिन्न शहरों के लिए संचालित होती है. इसमें दो प्रकार के कोच होते हैं: एक्ज़ीक्यूटिव क्लास और चेयर कार। टिकट की कीमत ₹895 से शुरू होती है.

राजधानी एक्सप्रेस

राजधानी एक्सप्रेस एक हाई-स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली को मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ती है. इसमें प्रथम श्रेणी एसी और द्वितीय श्रेणी एसी की सुविधा उपलब्ध है. टिकट की कीमत ₹1,140 से शुरू होती है.

तेजस एक्सप्रेस

तेजस एक्सप्रेस एक हाई-स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली से लखनऊ तक चलती है. यह केवल 6 घंटे में 512 किलोमीटर की दूरी तय करती है. इसमें एक्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार की सुविधा उपलब्ध है. टिकट की कीमत ₹1,280 से शुरू होती है.

शादी और विशेष आयोजनों के लिए पूरी ट्रेन/कोच ऑनलाइन जल्द करें बुक