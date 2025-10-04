शादी और विशेष आयोजनों के लिए पूरी ट्रेन/कोच ऑनलाइन जल्द करें बुक
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने शादी-ब्याह (Marriages), धार्मिक यात्राओं (Religious Trips) या स्कूल/कॉलेज (School|Colleges Tour) टूर जैसे बड़े आयोजनों के लिए पूरी ट्रेन या पूरा कोच ऑनलाइन बुक (Online Booking) करने की सुविधा शुरू कर दी है. यह सेवा फुल टैरिफ रेट (FTR) पोर्टल के माध्यम से यात्रियों के लिए उपल्बध है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 4, 2025 2:54:22 PM IST

Indian Railway has started online booking for religious tour and more: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब शादी-ब्याह, धार्मिक यात्राओं, या फिर स्कूल और कॉलेज टूर जैसे बड़े आयोजनों के लिए पूरी ट्रेन या पूरा कोच ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है. यह सेवा फुल टैरिफ रेट (Full Tariff Rate – FTR) पोर्टल के माध्यम से यात्रियों के लिए शुरू की गई है.

कैसे कर सकते हैं ट्रेन को बुक:

यात्रियों को सबसे पहले FTR की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ftr.irctc.co.in/ftr/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके बाद लॉग-इन करके यात्रा की योजना के मुताबकि बुकिंग की जा सकती है. 

बुकिंग के दौरान उपलब्ध ट्रेनें:

इस सुविधा के तहत केवल मेल/एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें ही बुक की जा सकती है. वहीं, दूसरी तरफ प्रीमियम ट्रेनें जैसे राजधानी और वंदे भारत इस बुकिंग के लिए फिलहाल सेवा में नहीं है. 

बुकिंग विकल्प और किराया शुल्क: 

1. ट्रेन चार्टर: पूरी ट्रेन बुक करना

2. कोच चार्टर: एक या एक से अधिक कोच बुक करना

3. स्पेशल सलून कोच: खास अवसरों या वीआईपी यात्राओं के लिए बुक करना

कितना है ट्रेन का किराया:

बुकिंग शुरू करने के लिए, यात्री को प्रति कोच एक रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करना होगा. जिसमें यात्रा की दूरी, चुने गए रूट पर स्टॉपेज की संख्या, ट्रेन की श्रेणी और कोच का प्रकार शामिल होंगे. भारतीय रेलवे के मुताबिक, ऑनलाइन प्रक्रिया को इस बार यात्रियों के लिए बेहद ही आसान बनाया गया है. 

क्या है सुविधा का मुख्य उद्देश्य:

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से बारात, धार्मिक यात्राओं और शैक्षणिक संस्थानों के टूर को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. 

Tags: FTR Portalindian railwayMarriage PurposeRegistration FeeReligious Tour
