देश की झीलों के बारे में कितना जानते हैं आप? यहां मौजूद ये Lake बदलती है रंग; क्या जानते हैं इसका नाम?

Major Lakes of India: भारत विविधताओं का देश है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की प्राकृतिक सौंदर्यता है. जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. ऐसे में आज हम ऐसे झील की बात करेंगे जिनका अलग ही महत्त्व हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित ये झीलें भारत की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं. देश के लगभग हर राज्य में कई झीलें पाई जाती हैं जो न केवल सौंदर्य बढ़ाती हैं बल्कि जल का प्रमुख स्रोत भी हैं. आपने थ्री इडियट्स मूवी के क्लामैक्स में एक झील देखा होगा. जिसकी सुंदरता देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई होगी. हम लद्दाख की पैंगोंग झील की बात कर रहे हैं. जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है.

इस झील की सबसे बड़ी सुदंरता यह है कि यह रंग बदलती है. ऐसे ही भारत के कई राज्यों ये झीले स्थित है. जिसको लेकर एसएससी, रेलवे और यूपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए एकदम जरूरी है. इसे पढ़ते ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के चांसेज बढ़ जाएंगे.

देश में कहां स्थित है पैंगोंग झील? (Where is Pangong Lake located in the country?)

अगर हम आपसे सवाल पूछे कि लद्दाख की सबसे मशहूर कौन सी है तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं. Administration of Union Territory of Ladakh के अनुसार, झीलों में से एक पैंगोंग है. यह समुद्र तल से करीब 4,350 मीटर की ऊंचाई पर है. यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील मानी जाती है. इस झील का पानी गहरे नीले रंग का दिखाई देता है जो आसपास की सूखी पहाड़ियों के बीच बेहद सुंदर लगता है. करीब 160 किलोमीटर लंबी इस झील का एक-तिहाई हिस्सा भारत में और बाकी दो-तिहाई हिस्सा चीन में पड़ता है. इस झील की खास बात यह है कि इसका रंग समय और मौसम के अनुसार बदलता रहता है और यह कभी नीला, कभी हरा तो कभी लाल झलक देता है.

भारत की महत्वपूर्ण झीलें कौन सी हैं ? (What are the important lakes of India?)

झील का नाम स्थान (State/UT) डल झील जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) अनंतनाग झील जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) खुप्पाताल झील उत्तराखंड (Uttarakhand) राजसमंद झील राजस्थान (Rajasthan) हुसैनसागर झील आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) लोनार झील महाराष्ट्र (Maharashtra) वेम्बनाड झील केरल (Kerala) शेषनाग झील जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) पैंगोंग झील लद्दाख

भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? (Which is the longest lake in India?)

भारत में कई बड़ी झीलें हैं, जो देश की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाती हैं और प्रमुख मानी जाती हैं. क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे लंबी झीलों में केरल की वेम्बनाड झील, ओड़िशा की चिल्का झील, महाराष्ट्र की शिवाजी सागर झील, मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर झील, लद्दाख की पांगोंग झील, आंध्र प्रदेश की पुलीकट झील, गुजरात की सरदार सरोवर झील, तेलंगाना की नगरजुना सागर झील, मणिपुर की लोकटक झील और जम्मू-कश्मीर की वुलर झील शामिल हैं.

वुलर झील किस लिए मशहूर है? (What is Wular Lake famous for?)

जम्मू-कश्मीर की वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है और यह भूकंपीय गतिविधियों के कारण बनी थी. ओड़िशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारी जल वाली झील है. केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है. महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील एक राष्ट्रीय भू-धरोहर स्मारक घोषित झील है, जो खारी और सोडा जल वाली है.

