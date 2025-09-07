दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं Delhiites, इन सवालों का दें जवाब…

Delhi GK In Hindi: भारत की राजधानी दिल्ली (Delhi) हलचल भरा राज्या है। यह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। यह देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वास करती है। हर इलाके से आए लोग इस दिल्ली को अपना बना लेते हैं। इसी के साथ यह राज्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का केंद्र भी है। इसे पहले इंद्रप्रस्थ (Indraprastha) के नाम से भी जाना जाता है। यहां प्राचीन स्मारक, मंदिर, और किले सभी देखने को मिलेंगे। दिल्ली चार भागों में बंटी हुई है। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, और उत्तरी दिल्ली (New Delhi, South Delhi, North Delhi, Old Delhi) । पुरानी दिल्ली की स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां ने बसाई थी। वहीं नई दिल्ली का उद्घाटन ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम ने बसाई है और अब ये दिल्ली दिल्लीवालों की है।
1. दिल्ली में कौन सी मेट्रो सेवा है?
A. दिल्ली मेट्रो
B. कोलकाता मेट्रो
C. चेन्नई मेट्रो
D. मुंबई मेट्रो
उत्तर: A) दिल्ली मेट्रो
2. दिल्ली के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन थे?
A. शीला दीक्षित
B. सुषमा स्वराज
C. मदन लाल खुराना
D. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
उत्तर: A) शीला दीक्षित
3. दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उपलब्ध है?
A. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
B. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
C. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
D. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
उत्तर: A) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
4. संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया है?
A. 58वां संशोधन
B. 69वां संशोधन
C. 72वां संशोधन
D. 77वां संशोधन
उत्तर: B) 69वां संशोधन
5. दिल्ली में कितने जिले हैं?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
उत्तर: C) 11
6. दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था?
A. अकबर
B. शाहजहां
C. औरंगज़ेब
D. हुमायूं
उत्तर: B) शाहजहां
7. दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
A. 1915
B. 1922
C. 1925
D. 1933
उत्तर: B) 1922
8. दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
A. चौधरी ब्रह्म प्रकाश
B. गुरमुख निहाल सिंह
C. मदन लाल खुराना
D. साहिब सिंह वर्मा
उत्तर: A) चौधरी ब्रह्म प्रकाश
