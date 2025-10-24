दुनिया के 10 सबसे तेज जानवर, पहले नंबर पर मौजूद इस एनिमल की स्पीड के बारे में नहीं दे पाएंगे जवाब

Top 10 Fastest Animal of the World: दुनिया में ऐसे कितने जानवर है. जो अलग-अलग खूबियों से जानते हैं. ऐसे में आज हम उन 10 जानवरों के बारे में बात करेंगे जो अपनी तेजी से बारे में जाने जाते हैं. इनमें सबसे पहला नाम चीता (Cheetah) का आता है. इसके बाद स्प्रिंगबॉक (Springbok) , क्वार्टर हॉर्स (Quarter Horse), ब्लू वाइल्डबीस्ट (Blue Wildebeest), शेर (Lion), थॉमसन का गज़ेल (Thomson’s Gazelle), एल्क (Elk), कोयोट (Coyote), प्रोंगहॉर्न (Pronghorn) और ग्रेहाउंड (Greyhound) का नाम सामने आता है.

चीता (Cheetah)

दुनिया के सबसे तेज जानवरों की लिस्ट में सबसे पहला नाम चीता का आता है. जिसे सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर कहा जाता है. अगर हम इसकी गति की बात करें तो यह 112 किमी/घंटा की रफ़्तार से दौड़ लगा सकता है. चीता के बारे में कहा जाता है कि यह 0 से 100 किमी/घंटा की गति केवल 3 सेकंड में प्राप्त कर सकता है.

प्रोंगहॉर्न ((Pronghorn)

उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह जानवर प्रोंगहॉर्न शाकाहारी है. अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 88 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है और खुले मैदान में अधिकांश शिकारियों की तुलना में अधिक समय तक उच्च गति बनाए रखता है.

स्प्रिंगबॉक (Springbok)

स्प्रिंगबॉक एक दक्षिण अफ्रीकी मृग (हिरण) है, जो 88 किमी/घंटा तक की गति से दौड़ सकता है और इसके अलावा इसकी एक और खासियत यह है कि स्प्रिंगबॉक शिकारियों से बचने के लिए 10 मीटर से अधिक की छलांग भी लगा सकता है.

क्वार्टर हॉर्स (Quarter Horse)

क्वार्टर हॉर्स की खूबियों की बात करें तो यह छोटी दूरी के लिए जाना जाता है, 400 मीटर से अधिक की दूरी पर 88 किमी/घंटा की गति से दौड़ सकता है और रेसिंग और रोडियो प्रतियोगिताओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है.

ब्लू वाइल्डबीस्ट (Blue Wildebeest)

ब्लू वाइल्डबीस्ट अफ्रीकी घास के मैदानों की एक प्रजाति है, जो 80 किमी/घंटा तक की गति से दौड़ सकती है और शेरों और चीतों से बचने के लिए अपनी सहनशक्ति और गति का उपयोग करती है.

शेर (Lion)

शेर अफ्रीका का सर्वोच्च शिकारी है, जो समन्वित हमलों में शिकार का पीछा करते समय कम दूरी के लिए 80 किमी/घंटा की गति से दौड़ लगाने में सक्षम है.

थॉमसन का गज़ेल (Thomson’s Gazelle)

थॉमसन का गज़ेल के बारे में बताए तो इसे छोटा अफ्रीकी मृग (हिरण) कहा जाता है. जो 80 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है. जिसके बारे में बताया जाता है कि यह शिकारियों से बचने के लिए चपलता और टेढ़ी-मेढ़ी चाल पर निर्भर करता है.

एल्क (Elk)

एल्क उत्तरी अमेरिका की एक बड़ी हिरण प्रजाति है. जिसके बारे में बताया जाता है कि यह 72 किमी/घंटा की गति तक पहुंचती है, जंगलों और मैदानों में शिकारियों से बचने के लिए तेज गति का इस्तेमाल करती है.

कोयोट (Coyote)

उत्तरी अमेरिका का एक शिकारी कोयोट जानवर है, जो 69 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है. छोटे शिकार को पकड़ने और बड़े मांसाहारी जानवरों से बचने के लिए तेज गति का इस्तेमाल करता है.

ग्रेहाउंड (Greyhound)

ग्रेहाउंड घरेलू कुत्ते की एक नस्ल है, जिसकी अधिकतम गति लगभग 69 किमी/घंटा होती है, जिसे वायुगतिकीय शरीर और लंबी टांगों के साथ छोटी दूरी की दौड़ के लिए पाला जाता है.

