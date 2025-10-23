Home > जनरल नॉलेज > दुनिया के इन देशों की करेंसी छपती है दूसरे देश में, जानें इस मामले में भारत का क्या है हाल?

दुनिया के इन देशों की करेंसी छपती है दूसरे देश में, जानें इस मामले में भारत का क्या है हाल?

Currency Printing: भारत में सुरक्षा और आर्थिक नीतियों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से घरेलू स्तर पर मुद्रा मुद्रित की जाती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 23, 2025 3:03:54 AM IST

Outsourcing Currency Countries
Outsourcing Currency Countries

Outsourcing Currency Countries: मुद्रा मुद्रण किसी भी देश के लिए केवल एक नियमित कार्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय है. यह किसी देश की आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा और मुद्रास्फीति नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अधिकांश विकसित देशों के पास अपनी मुद्रा मुद्रित करने के लिए संसाधन और तकनीक मौजूद है, लेकिन कुछ देश अपनी मुद्रा स्वयं मुद्रित (बनाने)करने में असमर्थ हैं और विदेशी देशों पर निर्भर हैं.

अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीतियों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से घरेलू स्तर पर मुद्रा मुद्रित की जाती है और किसी भी तरह से दूसरे देशों से इसकी आउटसोर्सिंग नहीं की जाती.

चीन पर निर्भर हैं ये देश

You Might Be Interested In

नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कई एशियाई देश अपनी मुद्रा मुद्रण के लिए चीन पर निर्भर हैं. चीन की अत्याधुनिक मुद्रण मशीनरी, उच्च सुरक्षा उपाय और विशाल उत्पादन क्षमता इसे एक विश्वसनीय मुद्रा उत्पादक बनाती है. यह न केवल अपनी मुद्रा, युआन, मुद्रित करता है, बल्कि आवश्यकतानुसार पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षित रूप से बैंकनोट भी तैयार करता है. 

अफ्रीकी देशों का भी यहीं हाल

अफ्रीका के कई देश भी विदेशी मुद्रण पर निर्भर हैं. महाद्वीप के 54 देशों के लगभग दो-तिहाई बैंकनोट अन्य देशों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं. नाइजीरिया, केन्या, जाम्बिया और तंजानिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में अपनी मुद्रा मुद्रित करती हैं.

बिना Passport दुनिया घूमने की है इजाजत, ये तीन ‘शक्तिशाली’ लोग जा सकते हैं विदेश; PM Modi भी शामिल नहीं!

आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हैं ये देश?

विदेशी कंपनियों को मुद्रा मुद्रण का काम आउटसोर्स करने का मुख्य कारण यह है कि मुद्रा उत्पादन एक महंगी और तकनीकी रूप से जटिल प्रक्रिया है. इसके लिए विशेष कागज़, उच्च-गुणवत्ता वाली स्याही, सुरक्षा धागे, होलोग्राम और अन्य सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है. इन सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव छोटे और विकासशील देशों के लिए महंगा और कठिन हो सकता है. इसलिए, वे उच्च-गुणवत्ता वाले बैंकनोटों का आउटसोर्सिंग करना पसंद करते हैं.

हालांकि, इस प्रक्रिया में सुरक्षा जोखिम भी होते हैं. जब कोई विदेशी संस्था किसी देश के बैंकनोट बनाती है, तो उसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विवरणों तक पहुंच मिल जाती है. यदि उचित सावधानी नहीं बरती जाती है, तो जालसाजी का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए, ऐसे काम के लिए केवल विश्वसनीय भागीदारों का चयन करना आवश्यक है.

रहस्य या कुछ और? दुनिया का सबसे डरावनी बॉर्डर, जहां सूरज ढलते ही चीखने-चिल्लाने लगती हैं आत्माएं

Tags: banknotescounterfeiting riskcurrency printingoutsourcing currencyprinting technology
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
दुनिया के इन देशों की करेंसी छपती है दूसरे देश में, जानें इस मामले में भारत का क्या है हाल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दुनिया के इन देशों की करेंसी छपती है दूसरे देश में, जानें इस मामले में भारत का क्या है हाल?
दुनिया के इन देशों की करेंसी छपती है दूसरे देश में, जानें इस मामले में भारत का क्या है हाल?
दुनिया के इन देशों की करेंसी छपती है दूसरे देश में, जानें इस मामले में भारत का क्या है हाल?
दुनिया के इन देशों की करेंसी छपती है दूसरे देश में, जानें इस मामले में भारत का क्या है हाल?