बिना Passport दुनिया घूमने की है इजाजत, ये तीन ‘शक्तिशाली’ लोग जा सकते हैं विदेश; PM Modi भी शामिल नहीं!

No Passport Travel: दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही व्यक्ति है जिसके पास धन, सेना या यात्रा की आजादी है. आज हम यात्रा के बारे में बात करेंगे. क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सिर्फ तीन ऐसे लोग हैं जो बिना पासपोर्ट ट्रेवल (No Passport Travel) कर सकते हैं. पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं. जी हां, आपने सही सुना. इन तीन लोगों में ब्रिटेन (Britain) के किंग चार्ल्स तृतीय (King Charles 30), जापान (Japan) के सम्राट नरुहितो और उनकी पत्नी सम्राज्ञी मसाको (Emperor Naruhito and Empress Masako) का नाम शामिल हैं. बस यही तीन शक्तिशाली लोग बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया घूम सकते हैं.

कौन हैं वो तीन शक्तिशाली लोग ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), अमेरिकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और रुस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन (Vladimir Putin) का नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है. यह सभी ताकतवर नेता भी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर निर्भर हैं, लेकिन ये तीनों राजघरानों को वीजा-फ्री एंट्री आराम से कहीं भी मिल जाती है. ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक, यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के पासपोर्ट किंग के नाम पर जारी किए जाते हैं. इन पर “हिज मैजेस्टीज पासपोर्ट” लिखा होता है. इसी कारण किंग चार्ल्स तृतीय को दुनिया घूमने के लिए पासपोर्ट की जरुरत नहीं पड़ती है. इस देश में उनका शब्द ही कानून है. 2023 में चार्ल्स के राजतिलक के बाद उन्हें यह अधिकार दिया गया था. क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के दौरान भी इसी नियम का पालन किया जाता है.

किसी भी देश में यात्रा कर सकते हैं ये लोग

जापान में भी इसी तरह के नियम लागू हैं. सम्राट नरुहितो और सम्राज्ञी मसाको दोनों प्रतीकात्मक संप्रभु हैं. वह दोनों डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करते हैं. 2019 में नरुहितो के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन की यात्रा की थी. जहां उनका स्वागत बिना किसी कार्रवाई के किया गया था. यह तीनों दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन यह यात्राएं निजी घूमने के लिए नहीं होती बल्कि राजकीय दौरे के लिए ही होती हैं.

मिलते हैं कई अधिकार

यह अधिकार सिर्फ यात्रा तक नहीं बल्कि कई और अधिकार भी मिलते हैं. इन्हें डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी भी मिलती है. यानी इन पर किसी देश में कोई जांच या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. 2024 में सम्राज्ञी मसाको की यूरोप यात्रा के दौरान फ्रांस ने सुरक्षा भी मुहैया कराई थी. जापान के सम्राट को ‘टेननो’ कहा जाता है, जो देवताओं के वंशत माने जाते हैं. ब्रिटेन में मोनार्क को ‘हेड ऑफ स्टेट’ का पद दिया जाता है.

