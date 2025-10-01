कब लागू होती है आचार संहिता? इसके कितने दिन बाद होती है वोटिंग, Bihar election 2025 की घोषणा से पहले जान लें नियम
Model Code Of Conduct: आपने चुनाव के दौरान 'मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट' शब्द अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्या है और इसे कब लागू किया जाता है?

By: Ashish Rai | Published: October 1, 2025 4:17:15 PM IST

Bihar chunav 2025
Bihar chunav 2025

Bihar chunav 2025: 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं. कुछ पार्टियां महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा कर रही हैं, तो कुछ 2500 रुपये का। ऐसे में चुनाव आयोग हर चुनाव के दौरान कुछ नियम और कानून लागू करता है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है. आपने चुनाव के दौरान ‘मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट’ शब्द अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्या है और इसे कब लागू किया जाता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है और इसके लागू होने के कितने दिनों बाद वोटिंग शुरू होती है.

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है?

चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है। यह कोड सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है. साथ ही, यह इस बात को भी रोकता है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार और अन्य गतिविधियों के दौरान सरकारी संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करें. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मकसद ऐसे संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है.

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. ऐसा न करने पर चुनाव आयोग पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है। ये नियम इस प्रकार हैं:

1. चुनाव के दौरान कोई भी नेता या पार्टी किसी भी उद्देश्य के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकती.

2. कोई भी नेता या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों या सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं कर सकती.

3. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी पार्टी कोई नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती.

4. इस दौरान चुनाव रैली या जनसभा के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होती है.

5. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगना भी मना है.

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है?

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का समय चुनाव आयोग तय करता है.

 1. चुनाव की तारीखों की घोषणा: चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है.

2. चुनाव प्रक्रिया का अंत: वोटिंग सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा दिया जाता है.

इसके अलावा, मॉडल आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान कब शुरू होगा, इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है. आमतौर पर मतदान की घोषणा के 3-6 सप्ताह बाद शुरू होता है, लेकिन कभी-कभी इसमें और भी समय लग सकता है.

bihar assembly election 2025, bihar chunav 2025, Bihar elections, election commission of india, model code of conduct
