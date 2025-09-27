5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक

5 Unreadable Scripts: लिपि जिसको लेखन प्रणाली भी कहते हैं. यह ऐसा तरीका या प्रणाली है जिसमें भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए विशेष चिह्नों का प्रयोग किया जाता है. यह किसी भाषा को लिखने का ढंग होता है जिसे एक लेखन प्रणाली भी कहते हैं. उदाहरण के लिए, हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, और अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते है.

पांच ऐसी लिपियाँ जिन्हें आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया है.

1. सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि: सिंधु घाटी सभ्यता में मिली यह लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है. इस लिपि को ‘इंडस स्क्रिप्ट’ भी कहते हैं. इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीक देखने को मिले हैं. वैज्ञानिक अभी भी इस लिपि के अर्थ और भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं.

2. माया लिपि: मेसोअमेरिका जो अमेरिका का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रान्त है उसमें विकसित यह लिपि में चित्रात्मक संकेत और प्रतीकों के माध्यम से लिखे जाते हैं. कुछ विद्वानों ने इस लिपि को समझने में आंशिक सफलता तो हासिल की है, लेकिन इसका पूरा अर्थ अभी भी एक रहस्य बना हुआ है.

3. ओलमैन लिपि: यह लिपि भी मेसोअमेरिका जो की अमेरिका का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रान्त है वहीँ से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में अभी लोगों के बीच बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और विद्वानों के लिए इस लिपि को समझना आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

4. रोंगो-रोंगो लिपि: ईस्टर द्वीप जो दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर में एक छोटा और एकांत द्वीप है वहां पाई गई रोंगो-रोंगो लिपि एक अत्यंत जटिल और रहस्यमयी लिपि है. जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक या विद्वान पढ़ नहीं पाया है. इस लिपि में ऐसे प्रतीक और आकृतियाँ प्रयोग की गई हैं, जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह अज्ञात है.

5. क्रीट लिपि: क्रीट लिपि जिसे क्रेटन चित्रलिपि भी कहते हैं वह एक प्राचीन और कांस्य युग की लेखन प्रणाली थी जो मिनोअन सभ्यता के दौरान क्रीट जो ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप और भूमध्य सागर का पाँचवाँ सबसे बड़ा द्वीप है वहां उपयोग की जाती थी. यह एक चित्रात्मक और रेखात्मक लिपि का मिश्रण है, जिसमें चित्र और रेखाचित्र दोनों का उपयोग होता है.

ऐसी कई अन्य लिपियाँ भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है या जो अभी तक पूरी तरह से पहचानी भी नहीं गई हैं. ये भाषाएँ और लिपियाँ प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. लेकिन आज भी इनके अर्थ रहस्य बने हुए हैं.