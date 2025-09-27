5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक
Home > जनरल नॉलेज > 5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक

5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक

5 Unreadable Scripts: ऐसा तरीका या लेखन प्रणाली है जिसमें भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए विशेष चिह्नों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं. जानेंगे पांच ऐसी लिपियों के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अपठनीय हैं.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 27, 2025 7:30:59 PM IST

5 Unreadable Scripts: Some scripts that are still challenging to understand
5 Unreadable Scripts: Some scripts that are still challenging to understand

5 Unreadable Scripts: लिपि जिसको लेखन प्रणाली भी कहते हैं. यह ऐसा तरीका या प्रणाली है जिसमें भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए विशेष चिह्नों का प्रयोग किया जाता है. यह किसी भाषा को लिखने का ढंग होता है जिसे एक लेखन प्रणाली भी कहते हैं. उदाहरण के लिए, हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, और अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते है. 

पांच ऐसी लिपियाँ जिन्हें आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया है. 

1. सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि:  सिंधु घाटी सभ्यता में मिली यह लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है. इस लिपि को ‘इंडस स्क्रिप्ट’ भी कहते हैं. इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीक देखने को मिले हैं. वैज्ञानिक अभी भी इस लिपि के अर्थ और भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं.

2. माया लिपि: मेसोअमेरिका जो अमेरिका का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रान्त है उसमें विकसित यह लिपि में चित्रात्मक संकेत और प्रतीकों के माध्यम से लिखे जाते हैं.  कुछ विद्वानों ने इस लिपि को समझने में आंशिक सफलता तो हासिल की है, लेकिन इसका पूरा अर्थ अभी भी एक रहस्य बना हुआ है.

3. ओलमैन लिपि: यह लिपि भी मेसोअमेरिका जो की अमेरिका का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रान्त है वहीँ से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में अभी लोगों के बीच बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और विद्वानों के लिए इस लिपि को समझना आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

Cigarette in Hindi: बताइए ‘सिगरेट’ को हिंदी क्या कहते हैं?

4. रोंगो-रोंगो लिपि: ईस्टर द्वीप जो दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर में एक छोटा और एकांत द्वीप है वहां पाई गई रोंगो-रोंगो लिपि एक अत्यंत जटिल और रहस्यमयी लिपि है. जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक या विद्वान पढ़ नहीं पाया है. इस लिपि में ऐसे प्रतीक और आकृतियाँ प्रयोग की गई हैं, जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह अज्ञात है.

5.  क्रीट लिपि: क्रीट लिपि जिसे क्रेटन चित्रलिपि भी कहते हैं वह एक प्राचीन और कांस्य युग की लेखन प्रणाली थी जो मिनोअन सभ्यता के दौरान क्रीट जो ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप और भूमध्य सागर का पाँचवाँ सबसे बड़ा द्वीप है वहां उपयोग की जाती थी. यह एक चित्रात्मक और रेखात्मक लिपि का मिश्रण है, जिसमें चित्र और रेखाचित्र दोनों का उपयोग होता है. 

ऐसी कई अन्य लिपियाँ भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है या जो अभी तक पूरी तरह से पहचानी भी नहीं गई हैं. ये भाषाएँ और लिपियाँ प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. लेकिन आज भी इनके अर्थ रहस्य बने हुए हैं.

GK Trending Quiz: जानिए भारतीय इतिहास से जुड़े रोचक सवाल और उसके जवाब

Tags: cryptography
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक
5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक
5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक
5 Unreadable Scripts: पांच ऐसी लिपियां जिनको अब भी नहीं पढ़ पा रहे वैज्ञानिक