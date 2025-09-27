Cigarette in Hindi: बताइए ‘सिगरेट’ को हिंदी क्या कहते हैं?

Cigarette in Hindi: ‘सिगरेट’ से आप सभी परिचित होंगे, आप सभी के आस-पास कोई न कोई या एक से अधिक व्यक्ति अवश्य सिगरेट पीते होंगे. आप सब अपने कॉलेजों,दफ्तरों और घरों के बाहर या आस-पास किसी चाय की तफ़री पर लोगों को सिगरेट पीते अवश्य देखते होंगे. पर क्या आपके मष्तिष्क में कभी यह सवाल उठा है कि सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं?

समाज में सिगरेट का प्रभाव

अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो आपके पास सिगरेट से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपके धूम्रपान को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं. हालांकि, सिगरेट और धूम्रपान को समाज में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके सेवन से लोग की जान जाती है और बीमार होते हैं. इसमें कोई दोराय नहीं कि सिगरेट स्वस्थ्य के लिए हानिकारक और जानलेवा है.

क्या ‘सिगरेट’ हिंदी शब्द

अगर आपके मन में यह सवाल उठता है कि सिगरेट एक हिंदी शब्द है या नहीं और इसका अर्थ क्या है? अगर आप ऐसा सोचते थे तो आप गलत थे. जब हमें पता चला कि सिगरेट हिंदी नहीं बल्कि एक अंग्रेजी शब्द है तो हम भी हैरान रह गए.

सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं?

आम बोल चल की भाषा में सिगरेट और क्रिकेट जैसे शब्द हिंदी बोल-चाल में प्रयुक्त होते हैं जबकि ये हिंदी भाषा के सभद नहीं हैं. सिगरेट और क्रिटेट जैसे शब्द आंग्ल भाषा से आए है और अधिक प्रचलित है. लगभग सभी लोग इसे सिगरेट ही कहते हैं. लेकिन ‘सिगरेट’ को शुद्ध हिंदी में ‘धूम्रपान दंडिका’ कहते हैं.