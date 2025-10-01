भारत के 5 ऐसे रेलवे स्‍टेशन, जो आपको दूसरे देशों से कनेक्ट करते हैं; यहां जाने उनके बारे में
Indian Railway Stations: भारत में ऐसे 5 रेलवे स्टेशन हैं, जो अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं. चलिए इनके बारे में जानते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 1, 2025 10:00:14 PM IST

Indian Railway Stations: भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है. इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में रेलवे का नेटवर्क 65,554 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, जिसमें रोजाना लाखों लोगों सफर करते हैं. अब इसी कड़ी में भारत और भूटान के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत करते हुए मोदी सरकार ने दोनों देशों के बीच 4,033 करोड़ की लागत से कुल 89 किलोमीटर लंबे दो रेल लिंक की घोषणा की है.

लेकिन क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि भारत में ऐसे 5 रेलवे स्टेशन हैं, जो अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं. चलिए इनके बारे में जानते हैं. 

Haldibari Railway Station

पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा से सिर्फ़ 4.5 किमी दूर स्थित, हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन चिल्हाटी स्टेशन के ज़रिए भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है. दिसंबर 2020 से संचालित, मिताली एक्सप्रेस ने 2021 में अपनी सेवा शुरू की, जो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से ढाका तक चलती है, और हल्दीबाड़ी में भी रुकती है.

Jaynagar Railway Station

बिहार के मधुबनी ज़िले में स्थित जयनगर, भारत-नेपाल सीमा से सिर्फ़ 4 किमी दूर है. यह जनकपुर में नेपाल के कुर्था स्टेशन से जुड़ता है. यात्री रेल सेवाओं की बहाली ने सीमा पार यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है, जिससे यात्रियों को पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता के बिना यात्रा करने की सुविधा मिलती है.

Singhabad Railway Station

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित, सिंहाबाद मुख्य रूप से बांग्लादेश के रोहनपुर स्टेशन से जुड़े होने के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है. यह नेपाल तक माल की आवाजाही में भी सहायता करता है, जिससे यह सीमा पार व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है. यात्री सेवाएँ सीमित हैं, लेकिन व्यापार के लिए इसका रणनीतिक महत्व निर्विवाद है.

Petrapole Railway Station

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित, पेट्रापोल भारत का सबसे व्यस्त सीमावर्ती रेलवे स्टेशन है. यह बंधन एक्सप्रेस के लिए प्रस्थान बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो कोलकाता को बांग्लादेश के खुलना से जोड़ती है. यह स्टेशन यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन यात्रियों को इस यात्रा पर जाने के लिए वैध पासपोर्ट और वीज़ा साथ रखना होगा.

Radhikapur Railway Station

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में स्थित राधिकापुर, भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक शून्य-बिंदु स्टेशन के रूप में कार्य करता है. यह बांग्लादेश के बिराल रेलवे स्टेशन से सीधे जुड़ता है और भारत के असम और बिहार राज्यों के बीच व्यापार मार्गों को सुगम बनाता है. माल ढुलाई पर केंद्रित होने के साथ-साथ, राधिकापुर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

