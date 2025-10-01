भारत का एक मात्र स्टेशन जहां से देश के हर कोने के लिए मिलती हैं ट्रेनें, UP के इस शहर में है मौजूद
Indian Railway Network: यूपी के मथुरा में स्थित मथुरा जंक्शन, भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहां से आप देश के किसी भी कोने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 1, 2025 7:44:29 PM IST

Mathura Junction News: भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है. इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में रेलवे का नेटवर्क 65,554 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, जिसमें रोजाना लाखों लोगों सफर करते हैं. भारतीय रेलवे अब उन दूरदराज राज्यों तक भी अपनी कनेक्टिविटी बड़ा रहा है, जहां इससे पहले तक रेल से नहीं जाया जा सकता था. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उस रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे, जहां से देश के हर कोने के लिए ट्रेनें मिलती हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

इस रेलवे स्टेशन से मिलती है हर कोने के लिए ट्रेनें

उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर मथुरा में स्थित मथुरा जंक्शन, भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहां से आप देश के किसी भी कोने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं. यहां से सभी दिशाओं और लगभग हर शहर के रूट पर ट्रेनें चलती हैं.

अधिकांश रेलवे स्टेशनों के विपरीत, जहां यात्रियों को अक्सर अलग-अलग गंतव्यों के लिए स्टेशन बदलने पड़ते हैं, मथुरा जंक्शन एक केंद्रीय केंद्र के रूप में उभर कर आता है. यह भारत भर में चारों दिशाओं के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे यात्रियों के लिए व्यापक कनेक्टिविटी और सुविधा सुनिश्चित होती है.

चारों दिशाओं के लिए मिलती है ट्रेन

राजधानी दिल्ली से भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर जाने वाली लगभग हर ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है. इसके अतिरिक्त, यह उत्तर में जम्मू और कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी जैसे दूर-दराज के गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है.

मथुरा जंक्शन पर प्रतिदिन लगभग 197 ट्रेनें रुकती हैं, जिनमें राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें, सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और मेमू/डेमू ट्रेनें शामिल हैं.

मथुरा जंक्शन के इतिहास पर एक नजर

मथुरा जंक्शन पर रेल परिचालन 1875 में शुरू हुआ था. यह उत्तर मध्य रेलवे का एक हिस्सा है. इस स्टेशन पर 10 प्लेटफार्म हैं, जो इसे देश के सबसे सुसज्जित स्टेशनों में से एक बनाता है, जो चौबीसों घंटे रेल यातायात और यात्रियों की भारी भीड़ का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करता है.

मथुरा जंक्शन से ट्रेनें कई मार्गों से होकर गुजरती हैं और दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और कई अन्य राज्यों को जोड़ती हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसकी भूमिका और भी मजबूत हो जाती है.

भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन इस राज्य में है मौजूद, संख्या जान उड़ जाएंगे होश

