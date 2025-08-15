Home > मनोरंजन > Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब

Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब

Rajinikanth Wig: मनोरंजन की चमक-दमक वाली दुनिया में प्रतिभा के साथ-साथ दिखावे पर भी ज़ोर दिया जाता है, लेकिन रजनीकांत एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी असली पहचान दिखाने से नहीं डरते।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 15, 2025 17:15:05 IST

Rajinikanth Wig
Rajinikanth Wig

Rajinikanth Wig: मनोरंजन की चमक-दमक वाली दुनिया में प्रतिभा के साथ-साथ दिखावे पर भी ज़ोर दिया जाता है, लेकिन रजनीकांत एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी असली पहचान दिखाने से नहीं डरते। हालाँकि पर्दे पर उनका व्यक्तित्व दिखावटीपन, भड़कीले विग, भड़कीले परिधानों आदि से भरा हो सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे उनका व्यक्तित्व बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें वे साधारण कपड़े और बिखरे बाल रखते हैं। 2010 में द टेलीग्राफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में, रजनीकांत ने बताया कि पर्दे के पीछे वे अपनी उम्र के क्यों दिखते हैं।

रजनीकांत पर्दे के पीछे दिखावे से क्यों दूर रहते हैं?

रजनीकांत से पूछा गया कि जब उनके प्रशंसक उन्हें पर्दे के पीछे घिसे हुए बालों, बिना विग और सफेद बालों के साथ देखते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है। उन्होंने कहा, “उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पर्दे पर कैसे दिखते हैं, वे इसके लिए पैसे देते हैं। वहाँ वे सोचते हैं कि मेरा हीरो भी हीरो जैसा दिखना चाहिए। अगर आप पर्दे पर ऐसे दिखेंगे, तो वे इससे नफ़रत करेंगे। बाहर इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। लोग समझदार हैं, उन्हें सब पता है। तो फिर बेवजह खुद को असहज क्यों करें?”

अभिनेता ने यह भी स्वीकार किया कि अपने से कम उम्र की महिलाओं के साथ रोमांस करना उनके लिए अजीब हो रहा था और उन्हें अपनी उम्र का एहसास हो रहा था। उन्होंने कहा, “कभी-कभी जब मैं एक्शन सीन या डांस करता हूँ, तो मुझे इसका एहसास होता है। उम्र तो उम्र होती है। लेकिन तकनीशियन, निर्देशक, वे जानते हैं और काम चला लेते हैं। अब रोमांटिक सीन करते समय आपको अजीब लगता है। अगर आप कहें कि यह सिर्फ़ अभिनय है, तो भी आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है।”

Viral Video: मौत की छाती पर पैर रख के निकला बुजुर्ग! ‘जलप्रलय’ के बीच जान पर खेल कर किया रास्ता पार, रूह कंपा देगा देगा…

रजनीकांत की चमकती त्वचा का राज?

यह इंटरव्यू ऐश्वर्या राय ने लिया था, जो उनसे 20 साल से भी ज़्यादा छोटी हैं, जब उन्होंने एंथिरन में एक रोमांटिक भूमिका निभाई थी। रजनीकांत ने अपने ‘छोटे कद, कसी हुई त्वचा’ का श्रेय अपने जीन, उस समय के योग और ध्यान को दिया और कहा कि उनके माता-पिता ने उन्हें रक्तचाप या मधुमेह नहीं दिया।

बता दें कि रजनीकांत ने फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं। लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित उनकी नवीनतम फिल्म ‘कुली’ 14 अगस्त को रिलीज हुई, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 65 करोड़ की कमाई करके कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए।

SPG Commando: क्यों आंखों पर हमेशा काला चश्मा लगाए रहते हैं प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड? वजह सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Tags: CoolierajinikanthRajinikanth WigWhy Rajinikanth does not wear wig off screen
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

August 15, 2025

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025

जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा...

August 15, 2025

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो...

August 15, 2025

Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें...

August 15, 2025

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025
Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब
Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब
Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब
Rajinikanth Wig: रजनीकांत ‘Real’ लाइफ में क्यों नहीं पहनते विग? हर किसी को सुनना चाहिए सुपरस्टार का ये जवाब
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?