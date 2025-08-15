Viral Video: मौत की छाती पर पैर रख के निकला बुजुर्ग! ‘जलप्रलय’ के बीच जान पर खेल कर किया रास्ता पार, रूह कंपा देगा देगा वीडियो

Old Man Walking On Rope Viral Video: देश के कई हिस्सों में बारिश ने हालात बेहद नाजुक कर दिए हैं। कहीं सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कहीं पुल बह गए हैं। ऐसे में सड़कों पर चलना भी मौत को दावत देने जैसा है। ऐसी ही परिस्थियों के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति रस्सी के सहारे तेज बहते पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं।

पानी का बहाव ऐसा इतना अधिक है कि जरा सी चूक उसे बहा सकती थी। लेकिन उसने हिम्मत और संतुलन के साथ सड़क पार कर ली। यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं।

बुजुर्ग ने रस्सी के सहारे खतरनाक सड़क पार की

बारिश के मौसम में कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गई हैं या टूट गई हैं। जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह रस्सी के सहारे टूटी सड़क पर तेज बहते पानी को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रस्सी पैरों के नीचे और दूसरी हाथ में पकड़े हुए, उन्होंने बेहद सावधानी और हिम्मत के साथ धीरे-धीरे कदम बढ़ाए।

जहाँ कई लोग डर के मारे उस पर जाने से कतराने लगे थे, वहीं उन्होंने बिना घबराए पूरा रास्ता पार कर लिया। लोग उनके इस प्रयास को देखकर हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

Meerut Murder Case: मेडिकल स्टोर संचालक के हत्यारोपियों का एनकाउंटर, 80 हजार रुपए के लिए की थी हत्या

लोग कर रहे तारीफ

इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Firojkh74200536 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इसे अब तक 1.47 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इस वीडियो पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है, ‘क्या यहाँ की जनता सो रही है या किसे वोट दे रही है कि एक पुल तक नहीं बना पा रही, लोग मौत से खेल रहे हैं।’ एक अन्य यूजर ने कमेंट किया है, ‘मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ।’ एक अन्य यूजर ने लिखा है, ‘बहुत डरावना, लेकिन चाचा की हिम्मत और फिटनेस तारीफ के काबिल है।’

‘लड़ाकू विमानों का इंजन भी…’, लाल किले से PM मोदी का ऐलान सुन और खिसिया जाएगा अमेरिका, PAK के भी छूट जाएंगे पसीने