Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू

Vidyut Jammwal Hollywood Action Film: बॉलीवुड के एक्शन हीरो (Bollywood Action Hero) विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) अब इंटरनेशनल मंच पर अपना जलवा दिखाने जा रहे हैं। खबर है कि विद्युत हॉलीवुड की मेगा फिल्म स्ट्रीट फाइटर (Hollywood Film Street Fighter) में धालसिम (Dhalsim) का किरदार निभाकर डेब्यू करने वाले हैं। यह फिल्म कब रिलीज होगी और इसे लेकर पहले से ही दुनियाभर में एक्साइटमेंट लेवल क्या है आईए जानते हैं।

‘स्ट्रीट फाइटर’ एक लोकप्रिय वीडियो गेम फ्रैंचाइज है, जिसके किरदार दुनियाभर के फैंस के बीच काफी मशहूर हैं। धालसिम उस गेम का योगा-प्रेरित फाइटर है, जो अपनी अनूठी शक्तियों और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। अब यह किरदार एक भारतीय चेहरे के साथ बड़े पर्दे पर जीवंत होगा, जिसे निभाने का मौका विद्युत को मिला है।

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म का निर्देशन किताओ साकुराई कर रहे हैं और इसमें दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हैं। स्टार कास्ट में एंड्रयू कोजी (र्यू), नोआ सेनटीनेओ (केन), कॉलिना लियांग (चुन-ली), जेसन मोमोआ (ब्लांका), 50 सेंट (बालरोग), कोडी रोड्स (ग्वाइल) और WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (अकुमा) नजर आएंगे। इतनी भव्य स्टार कास्ट के साथ यह फिल्म न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड फैंस के लिए भी खास होने वाली है।

हीरोइन ने पहनी ऐसी ड्रेस, देख Salman Khan का ठनका माथा, बोले- जितना…

कहां हो रही शूटिंग?

फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुकी है और इसकी रिलीज डेट 16 अक्टूबर 2026 बताई जा रही है। एक्टर ने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी शेयर की, जिसके बाद विद्यु‍त के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां दे रहे हैं। ‘कमांडो’ और ‘जंगली’ जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले विद्युत अब ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने जा रहे हैं, ये खबर उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं।