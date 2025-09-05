Home > मनोरंजन > Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू

Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू

Vidyut Jammwal Hollywood Debut: विद्युत जामवाल हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। वे 'Street Fighter' लाइव-एक्शन फिल्म में धालसिम का किरदार निभाएंगे। जानिए पूरी कास्ट और फिल्म की रिलीज डेट।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 5, 2025 17:35:35 IST

Vidyut Jammwal
Vidyut Jammwal

Vidyut Jammwal Hollywood Action Film: बॉलीवुड के एक्शन हीरो (Bollywood Action Hero) विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) अब इंटरनेशनल मंच पर अपना जलवा दिखाने जा रहे हैं। खबर है कि विद्युत हॉलीवुड की मेगा फिल्म स्ट्रीट फाइटर (Hollywood Film Street Fighter) में धालसिम (Dhalsim) का किरदार निभाकर डेब्यू करने वाले हैं। यह फिल्म कब रिलीज होगी और इसे लेकर पहले से ही दुनियाभर में एक्साइटमेंट लेवल क्या है आईए जानते हैं। 

‘स्ट्रीट फाइटर’ एक लोकप्रिय वीडियो गेम फ्रैंचाइज है, जिसके किरदार दुनियाभर के फैंस के बीच काफी मशहूर हैं। धालसिम उस गेम का योगा-प्रेरित फाइटर है, जो अपनी अनूठी शक्तियों और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। अब यह किरदार एक भारतीय चेहरे के साथ बड़े पर्दे पर जीवंत होगा, जिसे निभाने का मौका विद्युत को मिला है।

View this post on Instagram

A post shared by Street Fighter (@streetfightermovie)

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म का निर्देशन किताओ साकुराई कर रहे हैं और इसमें दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हैं। स्टार कास्ट में एंड्रयू कोजी (र्यू), नोआ सेनटीनेओ (केन), कॉलिना लियांग (चुन-ली), जेसन मोमोआ (ब्लांका), 50 सेंट (बालरोग), कोडी रोड्स (ग्वाइल) और WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (अकुमा) नजर आएंगे। इतनी भव्य स्टार कास्ट के साथ यह फिल्म न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड फैंस के लिए भी खास होने वाली है।

हीरोइन ने पहनी ऐसी ड्रेस, देख Salman Khan का ठनका माथा, बोले- जितना…

कहां हो रही शूटिंग?

फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुकी है और इसकी रिलीज डेट 16 अक्टूबर 2026 बताई जा रही है। एक्टर ने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी शेयर की, जिसके बाद विद्यु‍त के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां दे रहे हैं। ‘कमांडो’ और ‘जंगली’ जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले विद्युत अब ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने जा रहे हैं, ये खबर उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं।

Tags: bollywood actorsbollywood newsHollywoodhollywood movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू
Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू
Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू
Vidyut Jammwal का ग्लोबल धमाका, इस हॉलीवुड फिल्म से करेंगे डेब्यू
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?